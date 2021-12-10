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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка полиграфической брендированной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 14:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
Почтовый адрес
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Контактный телефон
+7 495 956-00-33
Факс
+7 495 739-53-06
Адрес электронной почты
APicheguzova@sk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пичегузова Алла Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка полиграфической брендированной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 14:00 GMT +310.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253215Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиграфической брендированной продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, территория инновационного центра "Сколково", ул. Зворыкина, д. 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с ТЗ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФОНД "СКОЛКОВО"
Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"
Адрес местонахождения
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Кол-во: 1.000
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