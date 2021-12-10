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Наименование закупки
Услуги по заправке и восстановлению картриджей для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание" в г.Вологда
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 14:24
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 8216 75-91-35 доб. 190
Факс
Адрес электронной почты
e.chezganova@sgtorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Невская Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по заправке и восстановлению картриджей для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание" в г.Вологда
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253206Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по заправке и восстановлению картриджей для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание" в г.Вологда
Начальная цена
177 795,86
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Вологодская область, Вологодская область, г. Вологда, ул.Копрецовская, д. 39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно условий договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 1.000
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