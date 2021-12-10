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    Главная / Торги / Услуги по заправке и восстановлению картриджей для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание" в г.Вологда

    Услуги по заправке и восстановлению картриджей для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание" в г.Вологда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253206Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253206

    Наименование закупки

    Услуги по заправке и восстановлению картриджей для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание" в г.Вологда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 14:24

    Документация процедуры

    Проект_Договора_Картриджи.docx

    ТехЗадание.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 8216 75-91-35 доб. 190

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.chezganova@sgtorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Невская Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по заправке и восстановлению картриджей для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание" в г.Вологда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253206Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по заправке и восстановлению картриджей для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание" в г.Вологда

    Начальная цена

    177 795,86

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, Вологодская область, г. Вологда, ул.Копрецовская, д. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условий договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Восстановление картриджа с заменой или ремонтом изношенных частей и механизмов"

    Кол-во: 1.000

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