Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка флагов

    Поставка флагов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253204Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253204

    Наименование закупки

    Поставка флагов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 15:20

    Документация процедуры

    Проект_Договора___новая_форма__Флаги.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 613-28-66

    Факс

    Адрес электронной почты

    s.alenicheva@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аленичева Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка флагов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 10:00 GMT +314.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253204Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка флагов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной. Срок поставки Товара - в течение 15 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Поставщик производит доставку и разгрузку Товара по адресу:Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Флаг Санкт -Петербурга флажковая сетка, плетение - мелкая пористая сетка, 100 % полиэстер 120-140Г/М2 2250х1500ММ крепление - два пластиковых карабина печать односторонняя со 100% пробивкой цвета на обратную сторону с креплением для флагштока"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Флаг ПАО "Газпром" флажковая сетка, плетение - мелкая пористая сетка, 100 % полиэстер 120-140Г/М2 2250х1500ММ крепление - два пластиковых карабина печать односторонняя со 100% пробивкой цвета на обратную сторону; с креплением для флагштока"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Флаг Российской Федерации флажковая сетка, плетение - мелкая пористая сетка, 100 % полиэстер 120-140Г/М2 2250х1500ММ крепление - два пластиковых карабина печать односторонняя со 100% пробивкой цвета на обратную сторону с креплением для флагштока"

    Кол-во: 3.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Ценовой запрос № 264823
    Поставка полиграфической продукции
    Поставка полиграфической продукции
    264823
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 22:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Ценовой запрос № 264757
    Поставка технических тканей для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва г.Санкт-Петербург г.Сочи
    Поставка технических тканей для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва г.Санкт-Петербург...
    264757
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 241172
    Поставка материалов бытового назначения
    Поставка материалов бытового назначения
    241172
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 22:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Газпром телеком
    Ценовой запрос № 264392
    Хозяйственные нужды Московская обл
    Хозяйственные нужды Московская обл
    264392
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    3 584 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить