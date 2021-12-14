Цена договора и требования к обеспечению

Оплата поставленного Товара производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной. Срок поставки Товара - в течение 15 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Поставщик производит доставку и разгрузку Товара по адресу:Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а.

Филиал УСЗ ПАО "Газпром" Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Флаг Санкт -Петербурга флажковая сетка, плетение - мелкая пористая сетка, 100 % полиэстер 120-140Г/М2 2250х1500ММ крепление - два пластиковых карабина печать односторонняя со 100% пробивкой цвета на обратную сторону с креплением для флагштока" Кол-во: 3.000

"Позиция 2" "Флаг ПАО "Газпром" флажковая сетка, плетение - мелкая пористая сетка, 100 % полиэстер 120-140Г/М2 2250х1500ММ крепление - два пластиковых карабина печать односторонняя со 100% пробивкой цвета на обратную сторону; с креплением для флагштока" Кол-во: 3.000