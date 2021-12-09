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    Главная / Торги / Поставка алюминиевых плит марки АМг6Б и Д16Б, листа АМг3 в соответствии с проектом договора

    Поставка алюминиевых плит марки АМг6Б и Д16Б, листа АМг3 в соответствии с проектом договора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253198Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253198

    Наименование закупки

    Поставка алюминиевых плит марки АМг6Б и Д16Б, листа АМг3 в соответствии с проектом договора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 13:59

    Документация процедуры

    Договор_закупки_1.doc

    Договор_закупки.docx

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    Почтовый адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Контактный телефон

    +7 343 212-57-62

    Факс

    +7 343 350-53-01

    Адрес электронной почты

    788@npoa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Проказова Анастасия Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка алюминиевых плит марки АМг6Б и Д16Б, листа АМг3 в соответствии с проектом договора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 14:00 GMT +309.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253198Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алюминиевых плит марки АМг6Б и Д16Б, листа АМг3 в соответствии с проектом договора

    Начальная цена

    437 841,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, 620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с п.2.4 и п.3.1 проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита алюминиевая АМг6Б 16х1500х3000 ГОСТ 17232-99"

    Кол-во: 392.000

    "Позиция 2"

    "Плита алюминиевая Д16Б 18х1200х3000 ГОСТ 17232-99"

    Кол-во: 196.000

    "Позиция 3"

    "Лист алюминиевый АМг3 6х1200х3000 ГОСТ 21631-76"

    Кол-во: 60.000

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