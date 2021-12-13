www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания в количестве 14 штук для нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 14:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Почтовый адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Контактный телефон
+7 3452 54-51-10
Факс
Адрес электронной почты
vyazovikova@gazoil-plaza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вязовикова Надежда Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания в количестве 14 штук для нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 12:00 GMT +313.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253193Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания в количестве 14 штук для нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 625026, РФ, Тюменская область, город Тюмень, ул. Республики 143аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 календарных дней (15 рабочих дней для СМСП) после получения Продукции Заказчиком без замечаний, стоимость продукции учитывает расходы на доставку, разгрузку, демонтаж и монтаж Продукции на объекте Заказчика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Кол-во: 4.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.