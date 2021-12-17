www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту автомобиля Toyota Camry
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 14:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Контактный телефон
+7 495 625-95-95
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@gge.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вохмянина Алевтина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту автомобиля Toyota Camry
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.12.2021 09:30 GMT +317.12.2021 09:3017.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253182Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту автомобиля Toyota Camry
Начальная цена
104 632,66
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, по месту нахождения уполномоченного дилерского центра на территории г. Санкт-ПетербургаРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно условиям проекта договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Наименование заказчика
ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Кол-во: 0.700
Кол-во: 0.700
Кол-во: 0.100
Кол-во: 1.200
Кол-во: 1.400
Кол-во: 4.600
Кол-во: 0.800
Кол-во: 0.600
Кол-во: 0.800
Кол-во: 0.600
Кол-во: 0.800
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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