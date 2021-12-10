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    Главная / Торги / Поставка запасных частей на автомобили ГАЗ, УАЗ, Шевролет Нива для нужд СУ «Кубаньоргэнергогаз», филиал АО «Газпром оргэнергогаз»

    Поставка запасных частей на автомобили ГАЗ, УАЗ, Шевролет Нива для нужд СУ «Кубаньоргэнергогаз», филиал АО «Газпром оргэнергогаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:3010.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253181Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253181

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей на автомобили ГАЗ, УАЗ, Шевролет Нива для нужд СУ «Кубаньоргэнергогаз», филиал АО «Газпром оргэнергогаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 12:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 918 155-03-55

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    koeg.ryaschin@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рящин Виталий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей на автомобили ГАЗ, УАЗ, Шевролет Нива для нужд СУ «Кубаньоргэнергогаз», филиал АО «Газпром оргэнергогаз»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 08:30 GMT +310.12.2021 08:3010.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253181Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей на автомобили ГАЗ, УАЗ, Шевролет Нива для нужд СУ «Кубаньоргэнергогаз», филиал АО «Газпром оргэнергогаз»

    Начальная цена

    893 868,27

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Текстильная 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Товар оплачивается Покупателем на основании счета на оплату, на условиях отсрочки платежа на срок не более 10 (десяти) банковских дней со дня получения Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарея аккумуляторная Tyumen Battery 6СТ-62 LA 12В 62А.Ч 242х175х190ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Батарея аккумуляторная Bosch S4008 Silver 12В 74А.Ч 680А обратная 278х175х190ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "амортизатор 3151 2905006 УАЗ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Колодка тормозная УАЗ-3160,Хантер,Патриот передняя 3160-3501090"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Цилиндр тормозной 469-3501040-01 УАЗ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Диск тормозной 3160-3501076 УАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Диск переднего тормоза УАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    ". Трос стояночного тормоза передний 452-3508068-01 УАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Ремень генератора 1018 Волга,3302,УАЗ дв.402 "БРТ" 8.5х8-1018"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Генератор УАЗ-22069 29661"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Цилиндр тормозной главный УАЗ 31622,3302,3301,3160 с бачком (KNG-3505010-62) 3160-3505010-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Цилиндр сцепления рабочий УАЗ-3163 дв.Ивеко 31631-1602510"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Глушитель УАЗ-469 старого образца"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Головка блока цилиндров 04213-00-1003001-040 УМЗ-4213, 4216 в сборе"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Комплект сцепления 624318609 УАЗ ГОСТ Р 53409-2009"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Насос водяной 421-1307010-40 УАЗ ДВ-4219,4213,4216 (03673) УМЗ 100ЛС"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Наконечник рулевой тяги правый УАЗ 469-3414056-01"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Патрубок радиатора УАЗ 451-1303027"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Провод высоковольтный 4052.3707244 (комплект на 4 цилиндра) ГАЗ, УАЗ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Резонатор УАЗ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Ролик натяжной ДВ-406, 409 ГАЗель, Волга, УАЗ (Чкаловск) 406-1308080-21"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Свечи зажигания 029428ВRISK"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Стартер УАЗ 6012.3708000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Элемент фильтрующий воздушный УАЗ 31622, 3302, 3301 040-1109080/31512-1109080"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 25"

    "Фильтр масляный 2101-1012005-20 ВАЗ, УАЗ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Фильтр грубой очистки топлива УАЗ 1908547"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Антифриз Sintoil Lux красный"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 28"

    "Антифриз X-Freeze Carbox G12 красный 1КГ -40ГРАД ЦЕЛЬС ООО "Тосол-Синтез""

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 29"

    "Жидкость тормозная Нева-М Тосол-Синтез 455Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Жидкость стеклоомывающая незамерзающая WinterFit зимняя 5Л; ДМ³ -25ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 31"

    ". Бензонасос Б-9 451М-1106010-30 УАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Масло полусинтетическое Лукойл Авангард Ультра 10W40 CI-4/SL E7 канистра 50Л"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 33"

    "Подшипник выжимной 360710 Волга,3302,УАЗ 360710"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Колодка тормозная УАЗ задняя 469-3501090"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 35"

    "Радиатор отопителя УАЗ-469 трехрядный 20ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Наконечник рулевой тяги левый УАЗ 420.469-3414057-01"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 37"

    "Радиатор охлаждения УАЗ 3741-1301010-04"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Крестовина карданного вала в сборе УАЗ, ГАЗель, Волга, МТЗ 469-2201025"

    Кол-во: 12.000

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