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Наименование закупки
Поставка запасных частей на автомобили ГАЗ, УАЗ, Шевролет Нива для нужд СУ «Кубаньоргэнергогаз», филиал АО «Газпром оргэнергогаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 12:40
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 918 155-03-55
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
koeg.ryaschin@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рящин Виталий Викторович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей на автомобили ГАЗ, УАЗ, Шевролет Нива для нужд СУ «Кубаньоргэнергогаз», филиал АО «Газпром оргэнергогаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 08:30 GMT +310.12.2021 08:3010.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253181Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей на автомобили ГАЗ, УАЗ, Шевролет Нива для нужд СУ «Кубаньоргэнергогаз», филиал АО «Газпром оргэнергогаз»
Начальная цена
893 868,27
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Текстильная 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Товар оплачивается Покупателем на основании счета на оплату, на условиях отсрочки платежа на срок не более 10 (десяти) банковских дней со дня получения Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 12.000
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