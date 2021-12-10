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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов (УСЛ 349)

    Поставка строительных материалов (УСЛ 349)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253180Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253180

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов (УСЛ 349)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 12:40

    Документация процедуры

    Задание_на_поставку_КИМ_Миловка__доставка_поставщиком_.xlsx

    _Поставка_Покупатель_ГТУ_КИМ_публикация_ЦЗ.docx

    Поставка_Покупатель_ГТУ__Спецификация.xls

    УПД.xls

    Приложение__2_ТОРГ_12.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-56-80 доб. 62627

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    AKhairullin@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хайруллин Артур Зинфирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов (УСЛ 349)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253180Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов (УСЛ 349)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, Миловский сельсовет, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ДЛЯ НЕ СМСП: Расчеты за товар осуществляются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). ДЛЯ СМСП Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). Доставка осуществляется транспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бинт влагоотверждаемый Армопласт 100ММх1.5М с перчатками"

    Кол-во: 230.000

    "Позиция 2"

    "Блок дверной глухой филенчатый ДГ 21-8 ДУБ Ф12 дерево, пленка дуб 2000х700ММ одностворчатый Замок врезной с профцилиндром. Ручка нажимная (цвет "хром"). Накладка декоративная на профцилиндр (цвет "хром"). Петля "бабочки" без врезки. Порог алюминиевый (цвет "дуб")."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Блок оконный ПВХ-профиль Koemmerling76 белый 1460х1460ММ 2 камеры с поворотно-откидным открыванием фурнитура Axor, москитная сетка, откосы, подоконник с заглушкой"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 4"

    "Вата минеральная ВМ-70 2000х1000х70ММ ГОСТ 4640-2011"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Дверь противопожарная однопольная ДПМ EI-60 по коробке 870х2080ММ серый RAL 7035 Левое, Замок GBS 81, Ручка ПП, Сталь 1.2ММ, двойной контур резинового уплотнения, с порогом 20ММ, с обналичкой, доводчик 603"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Дверь противопожарная EI-60 ДПМ 2000х900ММ правая, цвет-светло-серый RAL 7004, коробка угловая, низкий порог, нажимная ручка, доводчик, уплотнитель от горячего и холодного дыма, анкерные болты, замок"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Дверь противопожарная металлическая левая ДПМ EI-60 по строительному проему 2020х890, по коробке 860х2000ММ светло-серый RAL 7004 В комплекте угловая коробка с низким порогом 20ММ, доводчик 630, уплотнитель от горячего и холодного дыма, анкерные болты, замок ПП, нажимная ручка ТУ 5262-003-41746272-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Дверь противопожарная правая ДПМ EI-60 2070х835ММ светло-серый RAL 7004 металлическая, в комплекте угловая коробка с низким порогом, доводчик, уплотнитель от горячего и холодного дыма, анкерные болты, замок ТУ 5262-003-41746272-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 левая EI-60 2000х800ММ серый RAL 7035 коробка торцевая с высоким порогом, с доводчиком и врезным замком с функцией антипаника,ручкой системы антипаника, анкерные болты, уплотнитель ТУ 5262-009-45881400-02 ООО "Двери ДПМ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Дверь входная ПВХ-профиль белая 2100х1100ММ правое открывание двухстворчатая со стеклом, в комплекте доводчик, ручки, врезной замок с защелкой и ключами"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Дверь противопожарная металлическая, левая в комплекте угловая коробка EI-60 ДПМ-01/60 2100х950ММ с низким порогом, доводчик, уплотнитель от горячего и холодного дыма, анкерные болты, замок, нажимная ручка, покрытие порошковой краской цвет синий (RAL 5015)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Стекло листовое М1-6 4ММ ГОСТ 111-2014"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 13"

    "Шпала деревянная тип 1 ГОСТ 78-2004 180х250х2750ММ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 14"

    "Бумага кабельная К-120"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Воздуховод гибкий круглый Арктос-ПВ алюминиевый 127ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Воздуховод гибкий алюминиевый 160ММ 1М"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 17"

    "Воздуховод гибкий Diaflex DF-203 203ММ 10М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Изоляция трубная Energoflex Super Protect 28х4ММ 11М вспененный полиэтилен синий"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Клей для теплоизоляции однокомпонентный контактный K-Flex K-414 -40...+110ГРАД ЦЕЛЬС 2.6Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Лента перфорированная Г7507 1ММх26ММх30М сталь оцинкованная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Лента уплотнительная межфланцевая 5ММх15ММх10М"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Мастика для герметизации стыков липкая МГ-14-16 38-45ММ 2М"

    Кол-во: 209.000

    "Позиция 23"

    "Мастика терморасширяющаяся противопожарная СР611А 310МЛ ГОСТ Р 53310—2009"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Петля дверная накладная правая/левая 110х70х2.5ММ цинк для деревянных дверей"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 25"

    "Планка установочная HEISSKRAFT 20х1/2""

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 26"

    "Преобразователь ржавчины химический Hotex-K 25КГ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 27"

    "Труба гофрированная гибкая с протяжкой DKC 16ММ ПНД черная"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 28"

    "Труба гофрированная DKC 25ММ ПНД, 71725"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 29"

    "Труба гофрированная с протяжкой 20ММ ПНД черная 71720"

    Кол-во: 650.000

    "Позиция 30"

    "Трубка медная 15.88 (5/8)ММ ГОСТ 617-2006 бухта 15М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Шпатлевка финишная Knauf Rotband Pasta Profi белая 5КГ ведро ГОСТ 31387-2008 Россия"

    Кол-во: 52.000

    "Позиция 32"

    "Шпатлевка ПФ 002 25КГ ведро"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 33"

    "Трубка термоусадочная ССД ТУТ 55/16-1500 черный 1.5М"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Изоляция трубная в рулонах K-flex ST-AD 10х1000ММ 20М вспененный каучук -200...+105ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 80.000

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