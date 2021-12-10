Цена договора и требования к обеспечению

ДЛЯ НЕ СМСП: Расчеты за товар осуществляются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). ДЛЯ СМСП Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). Доставка осуществляется транспортом поставщика.

Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, Миловский сельсовет, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка). Рассчитать логистику >

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Бинт влагоотверждаемый Армопласт 100ММх1.5М с перчатками" Кол-во: 230.000

"Позиция 2" "Блок дверной глухой филенчатый ДГ 21-8 ДУБ Ф12 дерево, пленка дуб 2000х700ММ одностворчатый Замок врезной с профцилиндром. Ручка нажимная (цвет "хром"). Накладка декоративная на профцилиндр (цвет "хром"). Петля "бабочки" без врезки. Порог алюминиевый (цвет "дуб")." Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Блок оконный ПВХ-профиль Koemmerling76 белый 1460х1460ММ 2 камеры с поворотно-откидным открыванием фурнитура Axor, москитная сетка, откосы, подоконник с заглушкой" Кол-во: 7.000

"Позиция 4" "Вата минеральная ВМ-70 2000х1000х70ММ ГОСТ 4640-2011" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Дверь противопожарная однопольная ДПМ EI-60 по коробке 870х2080ММ серый RAL 7035 Левое, Замок GBS 81, Ручка ПП, Сталь 1.2ММ, двойной контур резинового уплотнения, с порогом 20ММ, с обналичкой, доводчик 603" Кол-во: 2.000

"Позиция 6" "Дверь противопожарная EI-60 ДПМ 2000х900ММ правая, цвет-светло-серый RAL 7004, коробка угловая, низкий порог, нажимная ручка, доводчик, уплотнитель от горячего и холодного дыма, анкерные болты, замок" Кол-во: 5.000

"Позиция 7" "Дверь противопожарная металлическая левая ДПМ EI-60 по строительному проему 2020х890, по коробке 860х2000ММ светло-серый RAL 7004 В комплекте угловая коробка с низким порогом 20ММ, доводчик 630, уплотнитель от горячего и холодного дыма, анкерные болты, замок ПП, нажимная ручка ТУ 5262-003-41746272-2015" Кол-во: 1.000

"Позиция 8" "Дверь противопожарная правая ДПМ EI-60 2070х835ММ светло-серый RAL 7004 металлическая, в комплекте угловая коробка с низким порогом, доводчик, уплотнитель от горячего и холодного дыма, анкерные болты, замок ТУ 5262-003-41746272-2015" Кол-во: 1.000

"Позиция 9" "Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 левая EI-60 2000х800ММ серый RAL 7035 коробка торцевая с высоким порогом, с доводчиком и врезным замком с функцией антипаника,ручкой системы антипаника, анкерные болты, уплотнитель ТУ 5262-009-45881400-02 ООО "Двери ДПМ"" Кол-во: 1.000

"Позиция 10" "Дверь входная ПВХ-профиль белая 2100х1100ММ правое открывание двухстворчатая со стеклом, в комплекте доводчик, ручки, врезной замок с защелкой и ключами" Кол-во: 8.000

"Позиция 11" "Дверь противопожарная металлическая, левая в комплекте угловая коробка EI-60 ДПМ-01/60 2100х950ММ с низким порогом, доводчик, уплотнитель от горячего и холодного дыма, анкерные болты, замок, нажимная ручка, покрытие порошковой краской цвет синий (RAL 5015)" Кол-во: 3.000

"Позиция 12" "Стекло листовое М1-6 4ММ ГОСТ 111-2014" Кол-во: 9.000

"Позиция 13" "Шпала деревянная тип 1 ГОСТ 78-2004 180х250х2750ММ" Кол-во: 40.000

"Позиция 14" "Бумага кабельная К-120" Кол-во: 5.000

"Позиция 15" "Воздуховод гибкий круглый Арктос-ПВ алюминиевый 127ММ" Кол-во: 20.000

"Позиция 16" "Воздуховод гибкий алюминиевый 160ММ 1М" Кол-во: 40.000

"Позиция 17" "Воздуховод гибкий Diaflex DF-203 203ММ 10М" Кол-во: 2.000

"Позиция 18" "Изоляция трубная Energoflex Super Protect 28х4ММ 11М вспененный полиэтилен синий" Кол-во: 20.000

"Позиция 19" "Клей для теплоизоляции однокомпонентный контактный K-Flex K-414 -40...+110ГРАД ЦЕЛЬС 2.6Л" Кол-во: 1.000

"Позиция 20" "Лента перфорированная Г7507 1ММх26ММх30М сталь оцинкованная" Кол-во: 2.000

"Позиция 21" "Лента уплотнительная межфланцевая 5ММх15ММх10М" Кол-во: 6.000

"Позиция 22" "Мастика для герметизации стыков липкая МГ-14-16 38-45ММ 2М" Кол-во: 209.000

"Позиция 23" "Мастика терморасширяющаяся противопожарная СР611А 310МЛ ГОСТ Р 53310—2009" Кол-во: 4.000

"Позиция 24" "Петля дверная накладная правая/левая 110х70х2.5ММ цинк для деревянных дверей" Кол-во: 16.000

"Позиция 25" "Планка установочная HEISSKRAFT 20х1/2"" Кол-во: 12.000

"Позиция 26" "Преобразователь ржавчины химический Hotex-K 25КГ" Кол-во: 25.000

"Позиция 27" "Труба гофрированная гибкая с протяжкой DKC 16ММ ПНД черная" Кол-во: 150.000

"Позиция 28" "Труба гофрированная DKC 25ММ ПНД, 71725" Кол-во: 100.000

"Позиция 29" "Труба гофрированная с протяжкой 20ММ ПНД черная 71720" Кол-во: 650.000

"Позиция 30" "Трубка медная 15.88 (5/8)ММ ГОСТ 617-2006 бухта 15М" Кол-во: 1.000

"Позиция 31" "Шпатлевка финишная Knauf Rotband Pasta Profi белая 5КГ ведро ГОСТ 31387-2008 Россия" Кол-во: 52.000

"Позиция 32" "Шпатлевка ПФ 002 25КГ ведро" Кол-во: 25.000

"Позиция 33" "Трубка термоусадочная ССД ТУТ 55/16-1500 черный 1.5М" Кол-во: 3.000