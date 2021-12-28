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    Главная / Торги / Поставка хозяйственно-строительных материалов в Новосибирск

    Поставка хозяйственно-строительных материалов в Новосибирск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2021 09:0028.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253175Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253175

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственно-строительных материалов в Новосибирск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 12:29

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 8512 49-62-87

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Терганова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственно-строительных материалов в Новосибирск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2021 09:00 GMT +328.12.2021 09:0028.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253175Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственно-строительных материалов в Новосибирск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, г. Новосибирск, Северный проезд, 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в цену включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора – оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования (договор/счет поставщика). Прошу вкладывать КП, а также дублировать на почту Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU, тел. 8-927-583-99-10.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт анкерный распорный, с гайкой M8 10x100мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Болт анкерный распорный, с гайкой M8 8x50мм сталь желтопассивированный"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Болт анкерный распорный, с кольцом M12 12x120мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 4"

    "Брелок бирка OfficeSpace для ключей с информационным окном и бумажной вставкой для пометок 58x21мм"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 5"

    "Винт самонарезной с редкой резьбой 3.5x45мм сталь фосфатированный с потайной головкой"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 3.5x19мм сталь оцинкованный с полукруглой головкой, прессшайбой"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 4.2x16мм сталь оцинкованный с полукруглой головкой, прессшайбой"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 8"

    "Краска акриловая, аэрозольная SADOLIN 520мл серая"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Очиститель монтажной пены Henkel Makroflex Premium"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Пена монтажная профессиональная Makroflex 850мл"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Ремень приводной клиновой А-1120 1120мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Смазка размораживатель замков Hi-Gear Products HG5638 25г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Смазка универсальная WD-40 300мл"

    Кол-во: 2.000

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