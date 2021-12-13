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    Главная / Торги / запасные детали для проведения ТО и ТР DOOSAN DAEWOO SOLAR 340 LC-V

    запасные детали для проведения ТО и ТР DOOSAN DAEWOO SOLAR 340 LC-V

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253171Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253171

    Наименование закупки

    запасные детали для проведения ТО и ТР DOOSAN DAEWOO SOLAR 340 LC-V

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 12:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "АЛМАЗ"

    Юридический адрес

    690003, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ СТАНЮКОВИЧА, ДОМ 13, КАБИНЕТ 42

    Почтовый адрес

    690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 13, каб. 42

    Контактный телефон

    +7 4234 23-16-29

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Almazstk4@inmessage.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокопов Денис Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запасные детали для проведения ТО и ТР DOOSAN DAEWOO SOLAR 340 LC-V

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253171Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные детали для проведения ТО и ТР DOOSAN DAEWOO SOLAR 340 LC-V

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Приморский край г Уссурийск с Новоникольск ул Советская 152аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    после выстовления счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "АЛМАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "АЛМАЗ"

    Адрес местонахождения

    690003, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ СТАНЮКОВИЧА, ДОМ 13, КАБИНЕТ 42

    690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 13, каб. 42

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нож ковша на погрузчик Амкодор 342В (нож (полотно) 2,5мx0,25м)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Нож ковша на погрузчик Амкодор 342В (нож (полотно) 2,5мx0,25м)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Болт 1 М24х3-6gх90.23.14Х17Н2 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Гайка А М24.35.III.2 ГОСТ 9064"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Шайба стремянки М24х44х4 ТОНАР"

    Кол-во: 12.000

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