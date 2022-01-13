Оказание услуг по вывозу и утилизации/обезвреживанию/размещению отходов 3-5 классов опасности с территории АО «Международный аэропорт «Внуково»

Оказание услуг по вывозу и утилизации/обезвреживанию/размещению отходов 3-5 классов опасности с территории АО «Международный аэропорт «Внуково»

Цена договора и требования к обеспечению

Оплата произв. на основ. Выставл. Исполнителем счета на оплату, в теч. 30 кал. дней с даты подпис. Сторонами Акта сдачи–приемки услуг путем перечисл. денежн. средств на р/с Исполнителя;

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 52 42 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Обрезь натуральной чистой древесины 3 05 220 04 21 5" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Опилки и стружка натуральной чистой древесины 3 05 291 11 20 5" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная (отходы деревянных паллет) 4 04 140 00 51 5" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками 7 31 300 02 20 5" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 9 19 201 01 39 3" Кол-во: 1.000

"Позиция 8" "Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 9 19 205 01 39 3" Кол-во: 1.000

"Позиция 9" "Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 9 21 302 01 52 3" Кол-во: 1.000

"Позиция 10" "Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 9 21 303 01 52 3" Кол-во: 1.000

"Позиция 11" "Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) 4 68 112 02 51 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 12" "Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 8 30 200 01 71 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 13" "Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами в количестве менее 5% 8 92 110 02 60 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 14" "Камеры пневматических шин автомобильных отработанные 9 21 120 01 50 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 15" "Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 9 21 130 02 50 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 16" "Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 9 21 130 01 50 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 17" "Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 18" "Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 68 111 02 51 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 19" "Обтирочный материал, загрязнённый нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 20" "Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 8 22 201 01 21 5" Кол-во: 1.000

"Позиция 21" "Отходы мебели деревянной офисной (содержание не древесных материалов не более 10%) 4 92 111 21 72 5" Кол-во: 1.000

"Позиция 22" "Отходы полипропиленовой тары незагрязнённой 4 34 120 04 51 5" Кол-во: 1.000

"Позиция 23" "Смет с взлетно-посадочной полосы аэродромов 7 33 393 21 49 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 24" "Ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная 4 43 221 01 62 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 25" "Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации 7 21 800 01 39 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 26" "Отходы антифризов на основе этиленгликоля 9 21 210 01 31 3" Кол-во: 1.000

"Позиция 27" "Сорбент на основе полипропилена, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 42 532 22 61 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 28" "Тара из черных металлов, загрязненная органическими негалогенированными растворителями 4 68 115 21 51 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 29" "Отходы изделий из вулканизированной резины, армированные металлической проволокой, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 33 202 41 52 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 30" "Отходы изделий технического назначения из вулканизированной резины незагрязненные в смеси 4 31 110 02 51 5" Кол-во: 1.000

"Позиция 31" "Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная антигололедными реагентами 4 38 191 21 52 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 32" "Отходы изделий технического назначения из полиуретана незагрязненные 4 34 251 21 51 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 33" "Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 34" "Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 7 33 310 01 71 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 35" "Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 7 33 220 01 72 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 36" "Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 37" "Отходы абразивных материалов в виде пыли 4 56 200 51 42 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 38" "Спецодежда их хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 39" "Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 40" "Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства 4 31 130 01 52 4" Кол-во: 1.000

"Позиция 41" "Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 4 56 100 01 51 5" Кол-во: 1.000

"Позиция 42" "Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности 4 05 122 02 60 5" Кол-во: 1.000

"Позиция 43" "Отходы пленки полиэтилена и изделий из них незагрязненные 4 34 110 02 29 5" Кол-во: 1.000