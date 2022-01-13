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    Главная / Торги / Оказание услуг по вывозу и утилизации/обезвреживанию/размещению отходов 3-5 классов опасности с территории АО «Международный аэропорт «Внуково»

    Оказание услуг по вывозу и утилизации/обезвреживанию/размещению отходов 3-5 классов опасности с территории АО «Международный аэропорт «Внуково»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2022 12:0013.01.2022 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253167Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253167

    Наименование закупки

    Оказание услуг по вывозу и утилизации/обезвреживанию/размещению отходов 3-5 классов опасности с территории АО «Международный аэропорт «Внуково»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 13:23

    Документация процедуры

    ТЗ_на_отходы_3_5_классов_опасности.docx

    8___ТФ_договора_на_оказание_услуг__когда_объемы_услуг_не_определены_ЗК_06.01_26.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-25-80

    Факс

    Адрес электронной почты

    Daria.Alekseykina@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексейкина Дарья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по вывозу и утилизации/обезвреживанию/размещению отходов 3-5 классов опасности с территории АО «Международный аэропорт «Внуково»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.01.2022 12:00 GMT +313.01.2022 12:0013.01.2022 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253167Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по вывозу и утилизации/обезвреживанию/размещению отходов 3-5 классов опасности с территории АО «Международный аэропорт «Внуково»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, территория АО «Международный аэропорт «Внуково»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата произв. на основ. Выставл. Исполнителем счета на оплату, в теч. 30 кал. дней с даты подпис. Сторонами Акта сдачи–приемки услуг путем перечисл. денежн. средств на р/с Исполнителя;

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 52 42 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Обрезь натуральной чистой древесины 3 05 220 04 21 5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Опилки и стружка натуральной чистой древесины 3 05 291 11 20 5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная (отходы деревянных паллет) 4 04 140 00 51 5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками 7 31 300 02 20 5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 9 19 201 01 39 3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 9 19 205 01 39 3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 9 21 302 01 52 3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 9 21 303 01 52 3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) 4 68 112 02 51 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 8 30 200 01 71 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами в количестве менее 5% 8 92 110 02 60 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Камеры пневматических шин автомобильных отработанные 9 21 120 01 50 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 9 21 130 02 50 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 9 21 130 01 50 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 68 111 02 51 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Обтирочный материал, загрязнённый нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 8 22 201 01 21 5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Отходы мебели деревянной офисной (содержание не древесных материалов не более 10%) 4 92 111 21 72 5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Отходы полипропиленовой тары незагрязнённой 4 34 120 04 51 5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Смет с взлетно-посадочной полосы аэродромов 7 33 393 21 49 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная 4 43 221 01 62 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации 7 21 800 01 39 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Отходы антифризов на основе этиленгликоля 9 21 210 01 31 3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Сорбент на основе полипропилена, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 42 532 22 61 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Тара из черных металлов, загрязненная органическими негалогенированными растворителями 4 68 115 21 51 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Отходы изделий из вулканизированной резины, армированные металлической проволокой, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 33 202 41 52 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Отходы изделий технического назначения из вулканизированной резины незагрязненные в смеси 4 31 110 02 51 5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная антигололедными реагентами 4 38 191 21 52 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Отходы изделий технического назначения из полиуретана незагрязненные 4 34 251 21 51 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 7 33 310 01 71 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 7 33 220 01 72 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Отходы абразивных материалов в виде пыли 4 56 200 51 42 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Спецодежда их хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства 4 31 130 01 52 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 4 56 100 01 51 5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности 4 05 122 02 60 5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Отходы пленки полиэтилена и изделий из них незагрязненные 4 34 110 02 29 5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Бой стекла 3 41 901 01 20 5"

    Кол-во: 1.000

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