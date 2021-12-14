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    Главная / Торги / Поставка смазочных материалов и жидкостей для нужд АО АК "1825"

    Поставка смазочных материалов и жидкостей для нужд АО АК "1825"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253166Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253166

    Наименование закупки

    Поставка смазочных материалов и жидкостей для нужд АО АК "1825"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 12:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Юридический адрес

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Контактный телефон

    +7 3532 34-32-50

    Факс

    +7 3532 34-32-51

    Адрес электронной почты

    main@ak1825.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурман Олег Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка смазочных материалов и жидкостей для нужд АО АК "1825"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 09:00 GMT +314.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253166Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смазочных материалов и жидкостей для нужд АО АК "1825"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург ул Лесозащитная, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 30 календарных дней с момента доставки товара на склад Заказчика для СМП и 60 дней для крупных поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смазка пластичная Солидол Ж 21КГ"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 2"

    "Жидкость тормозная C.N.R.G. BLOCKDOT 4 910Г канистра CNRG-198-0001"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 3"

    "Смазка пластичная антифрикционная (литиевая) C.N.R.G. Литол-24 18КГ металлическое ведро"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 4"

    "Жидкость для нейтрализации раствор мочевины для систем SCR Niagara Adblue 20Л канистра"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 5"

    "Тосол Полярный круг А-40М 220КГ бочка ТУ 2422-001-64971250-2011"

    Кол-во: 20.000

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