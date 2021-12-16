Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка насосов (УСЛ 374)

    Поставка насосов (УСЛ 374)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 07:0016.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253165Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253165

    Наименование закупки

    Поставка насосов (УСЛ 374)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 17:45

    Документация процедуры

    Задание_на_поставку_КИМ_Миловка__доставка_поставщиком_.xlsx

    Проект_договора.docx

    Поставка_Покупатель_ГТУ__Спецификация.xls

    УПД_2_.xls

    Приложение__2_ТОРГ_12.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-56-80 доб. 62627

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    AKhairullin@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хайруллин Артур Зинфирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка насосов (УСЛ 374)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.12.2021 07:00 GMT +316.12.2021 07:0016.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253165Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосов (УСЛ 374)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, Миловский сельсовет, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ДЛЯ НЕ СМСП: Расчеты за товар осуществляются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). ДЛЯ СМСП Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). Доставка осуществляется транспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос погружной скважинный Ливнынасос ЭЦВ 8-25-100 нрк 200ММ 100М 380В 11КВТ 3000ОБ/МИН 25М3/Ч 186х1260 81КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Насос погружной ЭЦВ 4-2.5-80 80М 2.5М3/Ч"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Насос консольный центробежный 1К 65-50-160 32М 25М3/Ч 2900ОБ/МИН 5.5КВТ С-сальниковое уплотнение"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Насос циркуляционный центробежный Grundfos UPS 25-60 180 G1 1/2 71Л/МИН 0.06КВТ 220В 110ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Насос дренажный Wilo TMW 32/11HD 550ВТ 16М3/Ч 3М 10М 7.69КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Насос дренажный одноступенчатый Практик Гном 10-10 380В 1100ВТ 10М3/Ч 10М без поплавкового выключателя (датчика уровня), без рубашки охлаждения, корпус чугунный ТУ 28.13.14.-007-2468764-2020"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 7"

    "Насос дренажный одноступенчатый Практик Гном 16-16 380В 2200ВТ 16М3/Ч 16М без поплавкового выключателя (датчика уровня), без рубашки охлаждения, корпус чугунный ТУ 28.13.14.-007-2468764-2020"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Насос погружной центробежный колодезный Джилекс Водомет Проф 55/50 Ду98 50М 2.4А 0.6КВТ 3.3М3/Ч 98х98х620ММ 9.4КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 25/60 1" 180ММ 3.8М3/Ч 6М 0.055/0.07/0.1КВТ 220В IP44 0260 ГОСТ Р 52743-2007"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Насос циркуляционный с защитой от перегрева Джилекс Циркуль 25/80 для чистой воды 12М3/Ч 8М горизонтальный/вертикальный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 G1 1/4" 73Л/МИН 6М 0.1КВТ 220В 110ГРАД ЦЕЛЬС 10БАР ТУ 3468-001-61533394-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Насос 1К 20/30"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Насос погружной вибрационный бытовой с верхним забором воды БВ 0.12-40 Ручеек 40М 0.28КВТ 0.43М3/Ч 278х98х98ММ 5.5КГ провод 16М АО "ЭНЕРАЛ""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Насос центробежный моноблочный канализационный ЦМК 16/27 16М3/Ч 27М 3КВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Насос Джилекс Джамбо 70/50Н поверхностный 70Л/МИН 50М 1.1КВТ 3702"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Звездочка Н80.733.01.0103 для насоса"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Комплект ЗИП для насоса НШМ 5-25-2.5/6 У3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Насос центробежный Wilo BL 65/160-11/2 1.6МЕГАПА 11КВТ +40/-20...+140ГРАД ЦЕЛЬС 2900ОБ/МИН IP-55"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
    Ценовой запрос № 264298
    Поставка циркуляционного насоса
    Поставка циркуляционного насоса
    264298
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 84910
    Поставка МТР (Насос циркуляционный)
    Поставка МТР (Насос циркуляционный)
    84910
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 07:00(GMT+03:00)
    137 930
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить