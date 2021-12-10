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    Главная / Торги / Поставка настенных мониторов на ППБУ "Полярная звезда" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 - 2022 годах

    Поставка настенных мониторов на ППБУ "Полярная звезда" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 - 2022 годах

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253163Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253163

    Наименование закупки

    Поставка настенных мониторов на ППБУ "Полярная звезда" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 - 2022 годах

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 12:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-76 доб. 33876

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    aylyarov@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Айляров Тимур Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка настенных мониторов на ППБУ "Полярная звезда" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 - 2022 годах

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253163Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка настенных мониторов на ППБУ "Полярная звезда" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 - 2022 годах

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г.Холмск, ул. Лесозаводская 159.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленный Товар в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дисплей сенсорный резистивный монитор БТ-21.3-рез-НК монитор настенный 21.3ДЮЙМ 1600х1200 340КД/М2 1400:1 VGA, DVI, PAL/BNC 220В Windows XP IP65 крепление VESA 100x100"

    Кол-во: 2.000

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