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    Главная / Торги / Поставка телефонов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Поставка телефонов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 23:0009.12.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253158Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253158

    Наименование закупки

    Поставка телефонов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 11:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-31-94

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    amaiboroda@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Майборода Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка телефонов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 23:00 GMT +309.12.2021 23:0009.12.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253158Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка телефонов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н, МО Джанайский сельсовет, ООО «Газпром добыча Астрахань», территория производственной базы УМТСиК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных по настоящему договору товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным. Поставка будет осуществлена автотранспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телефон Премиум ISDN Iskrauraltel D-2600 в составе: 1) Премиум ISDN телефон Iskrauraltel D-2600 (SBB2602BA), черный цвет - 1ШТ, 2) Дополнительная клавиатура XT300 (SBB2602BM), черный цвет - 1ШТ, 3) Блок питания для модуля XТ300 (SBB2602BC) - 1ШТ"

    Кол-во: 14.000

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