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    Главная / Торги / МММ в Йошкар-Олу

    МММ в Йошкар-Олу

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253155Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253155

    Наименование закупки

    МММ в Йошкар-Олу

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 11:49

    Документация процедуры

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    13.10.2021_О_поставках_на_склад_Поставщикам2.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 861 265-67-53

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Irina.Lyubashina@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Любашина Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    МММ в Йошкар-Олу

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 12:00 GMT +309.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253155Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МММ в Йошкар-Олу

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Чувашская Республика - Чувашия, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента изоляционная PVC 15мм x 10м красная"

    Кол-во: 47.000

    "Позиция 2"

    "Лента изоляционная PVC 15мм x 10м синяя"

    Кол-во: 43.000

    "Позиция 3"

    "Лента изоляционная PVC 15мм x 10м желтая"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Лента изоляционная PVC 15мм x 10м черная"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 5"

    "Лента изоляционная PVC 15мм x 10м зеленая"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 6"

    "Лента изоляционная ткань хлопчатобумажная 18мм x 20м черная"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 7"

    "Кабель-канал 15x10мм PVC с замком двойным на коробе, крышке"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Крепеж-клипса для труб с защелкой 16мм пластик"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 9"

    "Крепеж-клипса для труб с защелкой 20мм пластик"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 10"

    "Крепеж-клипса для труб с защелкой 25мм пластик"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 11"

    "Труба гофрированная 16мм с протяжкой PVC"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Труба гофрированная 20мм с протяжкой PVC"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 13"

    "Труба гофрированная 25мм с протяжкой PVC"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 14"

    "Труба гофрированная 16мм с протяжкой HDPE"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 15"

    "Труба гофрированная тяжелая 20мм с протяжкой HDPE"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Болт анкерный распорный, с гайкой M6 6x70мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Болт анкерный распорный, с гайкой M8 8x65мм сталь желтопассивированный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Болт анкерный распорный, с кольцом M8 8x80мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 19"

    "Болт анкерный распорный, с крюком M8 8x100мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Болт анкерный распорный, с гайкой M10 10x120мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Гильза кабельная под опрессовку ГМЛ 6-4 30мм Dв4 x Dн6мм медь луженая М2 6мм2"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Гильза кабельная под опрессовку ГМЛ 10-5 30мм Dв5 x Dн8мм медь луженая М2 10мм2"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 23"

    "Гильза кабельная под опрессовку ГМЛ 16-6 30мм Dв6 x Dн9мм медь луженая М2 16мм2"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 24"

    "Гильза кабельная под опрессовку ГМЛ 6-4 30мм Dв4 x Dн6мм медь луженая 6мм2"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 25"

    "Гильза кабельная под опрессовку ГМЛ 35-9 50мм Dв9 x Dн12мм медь луженая 35мм2"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 26"

    "Наконечник кабельный плоский, штифтовой НШП 25-15 L33.6мм медь 25мм2 неизолированный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Наконечник кабельный плоский, штифтовой НШП 50 Dв10 x Dн13.5 x B30 x L30 x H30мм медь 50мм2 неизолированный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Наконечник кабельный плоский, штифтовой НШП 70 Dв12 x Dн16 x B11 x L40 x H11мм медь 70мм2 неизолированный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Наконечник кабельный плоский, штифтовой НШП 95 Dв13.7 x Dн19.8 x B20 x L55 x H20мм медь 95мм2 неизолированный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Наконечник кабельный кольцевой ТМЛ 4-5-3 B1 x L3.2 x H0.5мм медь луженая 4мм2 неизолированный"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 31"

    "Наконечник кабельный кольцевой ТМЛ 6-5-4 Dв4 x Dн6 x B30 x L50 x H10мм медь луженая 6мм2 неизолированный"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 32"

    "Наконечник кабельный кольцевой ТМЛ 10-6-5 Dв5 x Dн8 x B13 x L40 x H10мм медь луженая 10мм2 неизолированный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 33"

    "Наконечник кабельный кольцевой ТМЛ 16-6-8 Dв6 x Dн9 x L40мм медь луженая 16мм2 неизолированный"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 34"

    "Наконечник кабельный кольцевой ТМЛ 25-8-7 Dв7 x Dн10 x B15 x L40 x H15мм медь 25мм2 неизолированный"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 35"

    "Наконечник кабельный кольцевой ТМЛ 35-10-9 Dв9 x Dн12 x B20 x L60 x H10мм медь луженая 35мм2 неизолированный"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 36"

    "Наконечник кабельный кольцевой ТМЛ 50-10-11 Dв11 x Dн14 x B20 x L61 x H15мм медь луженая 50мм2 неизолированный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 37"

    "Стяжка кабельная неоткрывающаяся нейлон 300x3.5мм 100шт"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 38"

    "Стяжка кабельная неоткрывающаяся нейлон 200x3.5мм 100шт"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 39"

    "Кабель-канал 20x10мм PVC"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 40"

    "Кабель-канал 25x16мм PVC с замком двойным на коробе, крышке"

    Кол-во: 10.000

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