Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Малая закупка запасных частей и смазочных материалов

    Малая закупка запасных частей и смазочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2021 19:0012.12.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253153Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253153

    Наименование закупки

    Малая закупка запасных частей и смазочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 11:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
    Все закупки и тендеры НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ

    Юридический адрес

    ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК,

    Почтовый адрес

    664081, Иркутская, Иркутск, Байкальская, д.151, кв.4

    Контактный телефон

    +7 914 899-51-88

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    rnosov8@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Носов Роман Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Малая закупка запасных частей и смазочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.12.2021 19:00 GMT +312.12.2021 19:0012.12.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253153Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Малая закупка запасных частей и смазочных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, ипподромная 145Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    При доставке на склад заказчика полным объёмом

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
    Все закупки и тендеры НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ

    Адрес местонахождения

    ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК,

    664081, Иркутская, Иркутск, Байкальская, д.151, кв.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "R40-64G Подшипник хвостовика заднего редуктора NSK"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "30306DJA Подшипник хвостовика заднего редуктора Koyo"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "STP 41231-60030 Втулка заднего редуктора"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "BH 6832-E0 Сальник хвостовика заднего редуктора"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "928400745 Дозировочный блок БОШ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "CBT 103 Шаровая опора переднего верхнего рычага"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "105D31L Аккумулятор Alaska"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "81107-60F10 Блок розжига ксенон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "105D31R Аккумулятор Alaska"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "115 31L+R Аккумулятор BARS"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "NP 1064 Колодки тормозные задние"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "F11130 Фильтр топливный Сакура"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "15CA3A Масло моторное Magnatec DUALOCK 5W30 A5 1л."

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "15CA3B Масло моторное Magnatec DUALOCK 5W30 A5 4л."

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "A33810 Фильтр воздушный Сакура"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "AC108J Фильтр салонный Асакаши"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "OE0071 Фильтр масляный(элемент) Асакаши"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "15A42C смазка Spheerol EPLX 200-2 0,4 кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "L18935W Лампа газоразрядная D4S Linx"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "W712/85 Фильтр масляный Mann"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "J1342028 Фильтр салонный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "BRA-05118 Фильтр воздушный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Хомут 20-32 Norma"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "TY0010-TRH200 Радиатор охлаждения Тойота Хайс"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "90311-40048 Сальник хвостовика АКПП Хайс"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "CTX-107 Корзина сцепления AISIN"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "TY-40 Диск сцепления PHC"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "GC71010 Подшипник выжимной GMB"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 29"

    "Кольцо уплотнительное глушителя"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "0175-UZJ100F Ремкомплект тормозного суппорта"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Сальник 17*32*8 насос ГУР"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Кольцо уплотнительное 63*3 насос ГУР"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Кольцо уплотнительное 63,8*3 насос ГУР"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Кольцо уплотнительное 18*2,5 насос ГУР"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Масло ZIC ATF D-3 1л."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Жидкость тормозная Rosdot 4 1л."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Тавотница для прокачки тормозной системы"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 38"

    "Герметик ABRO серый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "GK-142 Ремкомплект главного тормозного цилиндра"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "90468-12015 Фиксатор направляющих суппорта Тойота"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "44327-30030 Прокладка шлангов насоса ГУР Тойота"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "152664 Масло моторное Mobil Delvac 1 LE 5W30 4л."

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 43"

    "7515 Лампа OSRAM"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 44"

    "Аккумулятор Mutlo 75L"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "6PK745 Ремень поликлиновой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "TO 58 ШРУС наружный Тойота"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 47"

    "Смазка ШРУС 1кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 48"

    "BTM344017A Игольчатый подшипник поворотного кулака"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 49"

    "90381-35001 Втулка поворотного кулака"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "5548XC Ремень ГРМ Gates"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "BH 21087 Сайлентблок переднего продольного рычага передний"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 52"

    "BH 21047 Сайлентблок переднего продольного рычага задний"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 53"

    "TAB 088 Сайлентблок передней поперечной тяги"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 54"

    "BH 21052 Сайлентблок задней продольной тяги верхней"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 55"

    "TAB 087 Сайлентблок задней продольной тяги нижней"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 56"

    "TAB 111 Сайлентблок задней поперечной тяги"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 57"

    "GUT 20 Крестовина кардана"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 58"

    "ST 46420-60030 Тросс стояночного тормоза"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 59"

    "CET-86 Наконечник рулевой тяги левый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 60"

    "CET-87 Наконечник рулевой тяги правый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 61"

    "CET-77 Наконечник рулевой тяги"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 62"

    "CET-79 Наконечник рулевой тяги внешний правый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 63"

    "ZA-62TB0629B29 Ролик натяжной NSK"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 64"

    "GT 36941 Гидронатяжитель SNR"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Ценовой запрос № 265002
    Поставка разметчика дорожного Graco LineLazer V 5900
    Поставка разметчика дорожного Graco LineLazer V 5900
    265002
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
    Ценовой запрос № 264737
    Поставка автошин
    Поставка автошин
    264737
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    423 840
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 264691
    Поставка выносного заправочного устройства и труб
    Поставка выносного заправочного устройства и труб
    264691
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Курортный комплекс Надежда
    Ценовой запрос № 264492
    Поставка датчиков, фильтрво, ламп для нужд АТХ
    Поставка датчиков, фильтрво, ламп для нужд АТХ
    264492
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    98 150
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБПОУ НТОТ
    Ценовой запрос № 264462
    Закупка Турбокомпрессора ГАЗ САЗ для нужд ГБПОУ НТОТ
    Закупка Турбокомпрессора ГАЗ САЗ для нужд ГБПОУ НТОТ
    264462
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "АК № 1825"
    Ценовой запрос № 264343
    Поставка запасных частей на автобус КАВЗ-4238 для нужд АО "АК № 1825"
    Поставка запасных частей на автобус КАВЗ-4238 для нужд АО "АК № 1825"
    264343
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 264258
    Поставка запасных частей для ремонта снегоболотоходов для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование»
    Поставка запасных частей для ремонта снегоболотоходов для нужд Саратовского филиала ООО...
    264258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    998 418
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Ценовой запрос № 264040
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд филиала «Нижегородское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд...
    264040
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    147 251
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить