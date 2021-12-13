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    Главная / Торги / Поставка мясопродуктов для обеспечения питанием работников филиала

    Поставка мясопродуктов для обеспечения питанием работников филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253149Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253149

    Наименование закупки

    Поставка мясопродуктов для обеспечения питанием работников филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 11:30

    Документация процедуры

    Проект_договора_на_поставку_мясопродуктов.docx

    Запрос_ценовой_информации_на_мясопродукты.pdf

    ТЗ_на_поставку_мясопродуктов.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1188

    Факс

    Адрес электронной почты

    31155@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серов Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мясопродуктов для обеспечения питанием работников филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253149Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мясопродуктов для обеспечения питанием работников филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 119027, г. Москва, Большая Внуковская ул, д. 2А, стр. 1. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен, безналичная оплата. Период поставки Товара: в течение 3 месяцев с даты заключения Договора. Оплата в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Товарной накладной по форме № ТОРГ 12 (или УПД).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сосиски «Молочные»"

    Кол-во: 1280.000

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    Прием заявок:
    09.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    14 891
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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