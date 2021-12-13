Поставка мясопродуктов для обеспечения питанием работников филиала

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Аванс не предусмотрен, безналичная оплата. Период поставки Товара: в течение 3 месяцев с даты заключения Договора. Оплата в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Товарной накладной по форме № ТОРГ 12 (или УПД).