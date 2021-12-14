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    Главная / Торги / Поставка шоколадных конфет

    Поставка шоколадных конфет

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253145Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253145

    Наименование закупки

    Поставка шоколадных конфет

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 12:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 495 504-29-26

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    titov@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Титов Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шоколадных конфет

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 10:00 GMT +314.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253145Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шоколадных конфет

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, г. Щелково, Московская область, ул. Московская, 77БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    2.2. Покупатель оплачивает Поставщику поставляемый Товар в следующем порядке: 2.2.1. 40% (сорок) стоимости Товара в сумме ________________________, в том числе НДС (20%) в сумме _____________________, в течение 30 (Тридцать) календарных дней со Дня подписания Договора на бумажном носителе и получения счета Поставщика; 2.2.2. 60% (шестьдесят) стоимости Товара, в сумме ________________________, в том числе НДС (20%) в сумме ______________________в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор Планеты солнечной системы конфеты шоколадные ручной работы Nicolas Thibault Космический полет 520Г Меркурий (Ганаш с натуральным пюре маракуйи), Венера (Карамельный ганаш с натуральным пюре манго), Земля (Пралине с натуральным молотым кофе), Марс (Пралине с солёным арахисом), Юпитер (Ганаш с каштановым мёдом), Сатурн (Карамельный ганаш с корицей), Уран (Пралине с вафельной крошкой), Нептун (Карамельный ганаш с герандской солью) коробка 33х20х9.5СМ 21-1202-1406"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Набор Планеты солнечной системы конфеты шоколадные ручной работы Nicolas Thibault Галактика 365Г Меркурий (Ганаш с натуральным пюре маракуйи), Венера (Карамельный ганаш с натуральным пюре манго), Земля (Пралине с натуральным молотым кофе), Марс (Пралине с солёным арахисом), Юпитер (Ганаш с каштановым мёдом), Сатурн (Карамельный ганаш с корицей), Уран (Пралине с вафельной крошкой), Нептун (Карамельный ганаш с герандской солью) коробка с бархатной крышкой 34.5х13.4х3.8СМ 21-0904-0451"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 3"

    "Набор Планеты солнечной системы конфеты шоколадные ручной работы Nicolas Thibault Всемирное тяготение 430Г шоколад темный, молочный, белый, какао-масло, пралине фундук-миндаль, сливки, сливочное масло, сахарная пудра, фруктовое и ягодное пюре, мёд, кофе, какао-бобы коробка 38.5х7х6.5СМ 19-2702-1412"

    Кол-во: 100.000

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    66 536
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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