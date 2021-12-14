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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка шоколадных конфет
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 12:21
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
Почтовый адрес
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Контактный телефон
+7 495 504-29-26
Факс
+7 495 504-29-11
Адрес электронной почты
titov@gazprom-spacesystems.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шоколадных конфет
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2021 10:00 GMT +314.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253145Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шоколадных конфет
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, г. Щелково, Московская область, ул. Московская, 77БРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
2.2. Покупатель оплачивает Поставщику поставляемый Товар в следующем порядке: 2.2.1. 40% (сорок) стоимости Товара в сумме ________________________, в том числе НДС (20%) в сумме _____________________, в течение 30 (Тридцать) календарных дней со Дня подписания Договора на бумажном носителе и получения счета Поставщика; 2.2.2. 60% (шестьдесят) стоимости Товара, в сумме ________________________, в том числе НДС (20%) в сумме ______________________в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Кол-во: 10.000
Кол-во: 90.000
Кол-во: 100.000
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