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    Главная / Торги / Контроллер управления доступом, Выключатель автоматический, Трубка домофонная (г. Петрозаводск)

    Контроллер управления доступом, Выключатель автоматический, Трубка домофонная (г. Петрозаводск)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 10:3008.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253143Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253143

    Наименование закупки

    Контроллер управления доступом, Выключатель автоматический, Трубка домофонная (г. Петрозаводск)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 11:15

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    13.10.2021_О_поставках_на_склад_Поставщикам2.pdf

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 35-91569

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    nadezhda.trush@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Труш Надежда Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Карелия Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Контроллер управления доступом, Выключатель автоматический, Трубка домофонная (г. Петрозаводск)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 10:30 GMT +308.12.2021 10:3008.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253143Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Контроллер управления доступом, Выключатель автоматический, Трубка домофонная (г. Петрозаводск)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Карелия Республика, г. Петрозаводск ул. Калинина 52Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контроллер управления доступом сетевой тип 2 TNB-DO2-2-12 (не относится к АО) до 10000 ключей"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Контроллер управления доступом Ethernet реле RODOS-8 ES0001 для управления электрическими нагрузками"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Выключатель автоматический EKF ВА 47-29 mcb4729-1-10C C 220В 10А 1P 4.5кА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Трубка домофонная переговорная Tantos TS-AD Coordinate"

    Кол-во: 1.000

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