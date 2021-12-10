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    Главная / Торги / Поставка высоковольтных разъединителей для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"-КГПУ

    Поставка высоковольтных разъединителей для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"-КГПУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253135Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253135

    Наименование закупки

    Поставка высоковольтных разъединителей для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"-КГПУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 11:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 928 411-34-32

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    k.gromov@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Громов Константин Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка высоковольтных разъединителей для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"-КГПУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 17:00 GMT +310.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253135Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка высоковольтных разъединителей для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"-КГПУ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, ст.Каневская, ул.Горького, д. 262/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разъединитель РЛНД-1-10 III /400 с приводом ПР-01 1 заземляющей нож"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
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    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
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