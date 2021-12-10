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Наименование закупки
Поставка автошин для Центральной ВЧ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 11:30
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Контактный телефон
+7 495 786-44-97
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
V.kovalev@cvch.gazbez.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалев Виталий Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автошин для Центральной ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253134Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин для Центральной ВЧ
Начальная цена
67 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя: РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром газобезопасность"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Кол-во: 4.000
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