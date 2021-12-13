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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка изделий общемедицинского назначения (20217077)

    ТГСтаврополь Поставка изделий общемедицинского назначения (20217077)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253131Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253131

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка изделий общемедицинского назначения (20217077)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 11:17

    Документация процедуры

    Порядок_предоставления_преимущества_и_заключения_договоров_в_электронной_форме.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2021_ЭДО.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-92-51

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Kazakova_S_I@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка изделий общемедицинского назначения (20217077)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253131Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка изделий общемедицинского назначения (20217077)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Привокзальная, дом 15. База № 2 УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора, доставка за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство дезинфицирующее Неотабс 300ШТ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Средство дезинфицирующее ОЗАЛИЗ (пропанол - 1,2) дезинфицирующее средство спрей флакон 0.75Л"

    Кол-во: 96.000

    "Позиция 3"

    "Бумага для УЗИ Sony UPP-110S 110ММх20М"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Индикатор стерилизации многопараметрические самоклеющиеся Интест-П-134 /5-02 с журналом 1000ШТ 4 класс по ГОСТ ISO 11140-1-2011 Россия"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 5"

    "Индикатор стерилизации многопараметрические самоклеющиеся Интест-П-134 /5-02 с журналом 1000ШТ 4 класс по ГОСТ ISO 11140-1-2011 Россия"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 6"

    "Индикатор стерилизации многопараметрические самоклеющиеся ИНТЕСТ-П-121/20-02 с журналом 1000ШТ 4 класс по ГОСТ ISO 11140-1-2011 Россия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Журнал работы бактерицидной установки"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 8"

    "Журнал д/контроля концентрации рабочих растворов дез. и стерилиз. средств"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 9"

    "Перчатки медицинские смотровые нестерильные Benovy нитрил M неопудренные"

    Кол-во: 3600.000

    "Позиция 10"

    "Бахилы одноразовые 20МКМ капсула для аппарата Бахилкин"

    Кол-во: 7000.000

    "Позиция 11"

    ". Мундштук к алкометру Lion Alcometr"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 12"

    "Простыня одноразовая ламинированная нестерильная 700х2000ММ спанбонд 42Г/М2"

    Кол-во: 2200.000

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