Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета-фактуры, товарной накладной или УПД цену поставленной продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарных накладных по форме ТОРГ-12, при условии наличия оригиналов счетов-фактур или УПД, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. Сроки поставки: в течение 35 (Тридцать пять) календарных дней с даты подписания договора. Возможна досрочная поставка. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу:169314, Республика Коми, район Ухтинский, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1А. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.