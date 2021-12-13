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Наименование закупки
Поставка автомобильных шин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.12.2021 11:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 8216 74-43-19
Факс
--
Адрес электронной почты
n.zheleznyak@sng.vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Железняк Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильных шин
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 06:00 GMT +313.12.2021 06:0013.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253123Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных шин
Начальная цена
116 412,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в г.Ухта, 169314, Республика Коми, район Ухтинский, город Ухта, улица Севастопольская, 1АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета-фактуры, товарной накладной или УПД цену поставленной продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарных накладных по форме ТОРГ-12, при условии наличия оригиналов счетов-фактур или УПД, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. Сроки поставки: в течение 35 (Тридцать пять) календарных дней с даты подписания договора. Возможна досрочная поставка. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу:169314, Республика Коми, район Ухтинский, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1А. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Кол-во: 6.000
Кол-во: 8.000
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