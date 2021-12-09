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    Главная / Торги / трубы и фасонные части к ним

    трубы и фасонные части к ним

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 16:0009.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253113Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253113

    Наименование закупки

    трубы и фасонные части к ним

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 10:45

    Документация процедуры

    запрос_на_ЭТП_ГПБ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-58-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    prohorova@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохорова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Трубы и фасонные части к ним

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 16:00 GMT +309.12.2021 16:0009.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253113Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы и фасонные части к ним

    Начальная цена

    166 358,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта комбинированная полипропиленовая PPRC ВР 20х1/2" внутренняя резьба, белая"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Муфта комбинированная полипропиленовая разъемная PPRC НР 20х1/2" наружная резьба, белая"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 3"

    "Обвод полипропиленовый раструбный PPRC 20, белый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Опора полипропиленовая PPRC 20, белая"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 5"

    "Муфта комбинированная полипропиленовая PPRC НР 20х1/2" наружная резьба, белая"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 6"

    "Муфта комбинированная полипропиленовая PPRC НР 25х3/4" наружная резьба, белая"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 7"

    "Муфта комбинированная полипропиленовая разъемная PPRC НР 32х1" наружная резьба, белая"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 8"

    "Муфта комбинированная полипропиленовая разъемная PPRC НР 25х3/4" наружная резьба, белая"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 9"

    "Муфта переходная полипропиленовая PPRC 25х20, белая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Муфта переходная полипропиленовая PPRC 32х20, белая"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 11"

    "Муфта переходная полипропиленовая PPRC 32х25 белая"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Муфта переходная полипропиленовая PPRC 50х32 наружная-внутренняя, белая"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Муфта полипропиленовая PPRC 20, белая"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 14"

    "Муфта полипропиленовая PPRC 25, белая"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Опора полипропиленовая PPRC 25, белая"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 16"

    "Опора полипропиленовая PPRC 32, белая"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 17"

    "Заглушка полипропиленовая PPRC 20, белая"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Заглушка полипропиленовая PPRC 32, белая"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 19"

    "Тройник комбинированный полипропиленовый PPRC НР 32х1"наружная резьба, белый"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 20"

    "Тройник полипропиленовый PPRC 20х20х20, белый"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Тройник полипропиленовый PPRC 25х25х25, белый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Тройник полипропиленовый PPRC 32х32х32, белый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Тройник переходной полипропиленовый PPRC 32х25х32, белый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Тройник переходной полипропиленовый PPRC 32х25х32, белый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Тройник переходной полипропиленовый PPRC 32х20х32, белый"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 26"

    "Тройник переходной полипропиленовый PPRC 50х32х50, белый"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 27"

    "Тройник переходной полипропиленовый PPRC 63х32х63 белый"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 28"

    "Труба полипропиленовая PPRC PN10 / 20 *1,9, белая"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 29"

    "Труба полипропиленовая PPRC PN10 / 25 *2,3, белая"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 30"

    "Труба полипропиленовая PPRC PN10 / 32 *3,0, белая"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 31"

    "Труба полипропиленовая PPRC PN20 / 20 *3,4 белая"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 32"

    "Труба полипропиленовая PPRC PN20 / 25 *4,2, белая"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 33"

    "Труба полипропиленовая PPRC PN20 / 32 *5,4, белая"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 34"

    "Угольник полипропиленовый PPRC 20х90º, белый"

    Кол-во: 43.000

    "Позиция 35"

    "Угольник полипропиленовый PPRC 25х90º, белый"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 36"

    "Угольник полипропиленовый PPRC 50х90º белый"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 37"

    "Угольник полипропиленовый PPRC 63х90º, белый"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 38"

    "Угольник полипропиленовый PPRC 110х90º, белый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 39"

    "Угольник полипропиленовый PPRC 32х90º, белый"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 40"

    "Угольник полипропиленовый PPRC 75х90º , белый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 41"

    "Угольник комбинированный полипропиленовый PPRC ВР 32х1/2" внутренняя резьба, белый"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 42"

    "Угольник комбинированный полипропиленовый PPRC ВР 20х1/2" внутренняя резьба, белый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Угольник комбинированный полипропиленовый PPRC НР 20х1/2" наружная резьба, белый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Заглушка канализационная ПП 50 мм серая"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Муфта ремонтная канализационная ПП 110 мм с раструбом серая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Муфта канализационная НПВХ 200 мм с раструбом рыжая (наружная)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 47"

    "Отвод канализационный ПП 110*45º мм с раструбом серый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 48"

    "Отвод канализационный ПП 110*87º мм с раструбом серый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 49"

    "Отвод канализационный ПП 50*45º мм с раструбом серый"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 50"

    "Отвод канализационный ПП 50*87º мм с раструбом серый"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 51"

    "Трап с горизонтальным сливом 50 мм нержавеющая решетка 150*150 мм сухой затвор"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 52"

    "Тройник канализационный ПП 50*50*45º мм с раструбом серый"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 53"

    "Труба канализационная ПП 50*1000 мм с раструбом серая"

    Кол-во: 153.000

    "Позиция 54"

    "Труба канализационная ПП 110*1000 мм с раструбом серая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 55"

    "Труба канализационная ПП 110*3,4*1000 мм SN4 с раструбом рыжая (наружная)"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 56"

    "Труба канализационная НПВХ 200*4,9*4000 мм SN4 с раструбом рыжая (наружная)"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 57"

    "Угольник ПВХ 20*90º мм под клеевое соединение"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 58"

    "Угольник ПВХ 25*90º мм под клеевое соединение"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 59"

    "Угольник ПВХ 50*90º мм под клеевое соединение"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 60"

    "Труба ПВХ PN10 / 20*1,5 с раструбом под клеевое соединение (отрезок - 3 м)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 61"

    "Труба ПВХ PN16 / 25*1,9 с раструбом под клеевое соединение (отрезок - 3 м)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 62"

    "Тройник ПВХ 20*90º мм под клеевое соединение"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 63"

    "Тройник ПВХ 25*90º мм под клеевое соединение"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 64"

    "Тройник ПВХ 50*90º мм под клеевое соединение"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 65"

    "Муфта переходная ПВХ НР 20*1/2" мм наружная резьба под клеевое соединение"

    Кол-во: 10.000

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