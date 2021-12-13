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    Главная / Торги / Поставка цифровых сертификатов технической поддержки оборудования

    Поставка цифровых сертификатов технической поддержки оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253110Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253110

    Наименование закупки

    Поставка цифровых сертификатов технической поддержки оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 10:48

    Документация процедуры

    Договор_ТЗ.docx

    АНКЕТА.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Контактный телефон

    +7 495 625-95-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вохмянина Алевтина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка цифровых сертификатов технической поддержки оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253110Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка цифровых сертификатов технической поддержки оборудования

    Начальная цена

    2 966 506,14

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условиям проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цифровой сертификат технической поддержки системы хранения данных Dell Compellent (срок до 31.08.2023)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Цифровой сертификат технической поддержки сервера Lenovo Foundation Service - 1Yr Post Wty NBD Resp x3650 M5 [00TU793]"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Цифровой сертификат технической поддержки Lenovo Foundation Service - 2Yr Post Wty NBD Resp x3650 M5 [00TU798]"

    Кол-во: 4.000

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