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    Главная / Торги / Поставка тепловых пушек для ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"

    Поставка тепловых пушек для ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2022 11:0020.01.2022 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253107Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253107

    Наименование закупки

    Поставка тепловых пушек для ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 10:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, помещение 1-Н (ч. п. 530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, помещение 1-Н (ч. п. 530)

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-88

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    V.Tarasov@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тарасов Виталий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тепловых пушек для ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.01.2022 11:00 GMT +320.01.2022 11:0020.01.2022 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253107Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тепловых пушек для ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г.Мурманск, ул. Траловая д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 рабочих дней после подписания первичных документов и поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, помещение 1-Н (ч. п. 530)

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пушка тепловая электрическая BALLU BHP-M-15 15/7.5/0кВт 380В 1100М3/Ч 14.4КГ"

    Кол-во: 2.000

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