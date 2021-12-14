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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для компьютерной техники и оргтехники.

    Поставка расходных материалов для компьютерной техники и оргтехники.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253106Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253106

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для компьютерной техники и оргтехники.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 12:31

    Документация процедуры

    проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Юридический адрес

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    Почтовый адрес

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Контактный телефон

    +7 812 455-01-66

    Факс

    +7 812 455-01-71

    Адрес электронной почты

    s.kuznetsov@gazprom335.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шарохин Виктор Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для компьютерной техники и оргтехники.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 16:00 GMT +314.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253106Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для компьютерной техники и оргтехники.

    Начальная цена

    725 180,75

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, пом.1010. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В сооветствии с проектом договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Адрес местонахождения

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Адрес местонахождения

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Kyocera TK-8345Y 1T02L7ANL1 желтый 12000 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Картридж Kyocera TK-5270C 1T02TVCNL0 голубой 6000 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Картридж Kyocera TK-5270K 1T02TV0NL0 черный 8000 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Картридж Kyocera TK-5270M пурпурный 6000 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Картридж Kyocera TK-5270Y желтый 6000 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Батарея аккумуляторная Powerman CA1270/UPS 12В 7А.Ч F2 151х65х100ММ для ИБП"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Сумка для ноутбука Hama Seattle Life 17.3" полиэстер фиксаторы для ручек, место для документов, банковских карт и мобильного телефона, плечевой ремень"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Мышь компьютерная беспроводная Logitech M170 2 кнопки+ролик оптический USB"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Мышь компьютерная Logitech M100 (RTL) серый 2 кнопки+ролик оптический USB"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Диск оптический DVD-R Verbatim Printable 43512 4.7ГБ 16x Cake Box 50ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Батарейка щелочная Duracell Basic AA LR6 12ШТ BL12"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 12"

    "Батарейка щелочная Duracell Basic AAA LR03 1.5В 12ШТ блистер"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 13"

    "Батарея аккумуляторная Powerman CA1290/UPS 12В 9А.Ч F2 151х65х100ММ для ИБП"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Кабель USB удлинитель Hama H-30618 USB 2.0 USB A(m) - USB A(f) 3М серый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Кабель удлинитель USB2.0(USB A(m) - USB A(f)) HAMA H-53725 1.5М Китай"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Фильтр сетевой Pilot m-MAX 4 розетки серый 3300ВТ 5М 15А"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Наклейка ламинированная Brother для принтера 12ММ черный белый TZEFX231"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Бункер отработанного тонера Ricoh D2426400"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Картридж Kyocera TK-8345M пурпурный 12000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Картридж Kyocera TK-8345K черный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Картридж Kyocera TK-8345C голубой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Оперативная память Hynix HMA81GU6CJR8N-VKN0 DDR4 DIMM 288PIN 2666МГЦ 21300МБИТ/С 8ГБАЙТ 8ГБАЙТ 1ШТ CL19 1.2В"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Карта сетевая Intel EXPI9301CTBLK PCI-E x1 1Гбит/с 893647"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Модуль шлюз беспроводной Xiaomi Home Hub YTC4044GL"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Датчик влажности и температуры Xiaomi Mi Temperature and Humidity Sensor (WSDCGQ01LM) YTC4042GL"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 26"

    "Картридж Ricoh MP C2503 841925 черный 15000 страниц"

    Кол-во: 5.000

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