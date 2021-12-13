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    Главная / Торги / Поставка хозяйственно бытовой продукции

    Поставка хозяйственно бытовой продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 00:0013.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253093Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253093

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственно бытовой продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 10:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-93-63

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    Kobzev-VP@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кобзев Владимир Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственно бытовой продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 00:00 GMT +313.12.2021 00:0013.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253093Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственно бытовой продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, ООО «Газпром трансгаз Махачкала»Адрес: 367030, РФ, РД г. Махачкала,туп. Хаджи Булача 3-й, 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фен для волос Philips BHD351/30 2100ВТ 6 регулировок скорости черный 1494758"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Электрочайник Bosch TWK7901 2200ВТ 1.7Л закрытая спираль нержавеющая сталь серебристый 347469"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Чайник заварочный френч-пресс Mallony Caffe стекло/металл 1000МЛ B535 950081 Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Доска гладильная Nika Ника-9 122х40СМ 0.9М металл 7КГ 885940 Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Утюг электрический Tefal FV"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Вешалка-плечики с перекладиной Attache VP_ анатомическая пластик черный 52-54 480ММ 49914"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Кофемашина электромеханическая DeLonghi ECAM250.23.SB молотый и зерновой 1.8Л 250Г 15БАР 1450ВТ серебристый 240х440х360ММ 9.2КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Щетка одежная 160х45ММ береза, лак, синтетическая щетина светлый 703082"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Платок носовой бумажный Zewa Deluxe 21х21СМ 3-слойный белый 10ШТ 51174"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Салфетки влажные антибактериальные Aura 72ШТ 16х20СМ с ромашкой 442060"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Губка для обуви Salamander W PS2102-03 бесцветный 1041043 Турция"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 12"

    "Фильтр для воды первой ступени Bork AK690B для системы очистки воды"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Фильтр для воды второй ступени Bork AK690D для системы очистки воды"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Фильтр для воды обратного осмоса Bork AK690C для системы очистки воды"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Фильтр для воды предварительный Bork AK690A для системы очистки воды"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Вешалка-плечики с перекладиной Attache Jas F6612N-3 дерево/металл натуральный 48-50 445ММ 280396"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Вешалка напольная М 9 металл черный 1800х460х930ММ 12 персон колесные опоры 769992"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Губка для обуви Salamander бесцветный 554414 Китай"

    Кол-во: 32.000

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    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
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