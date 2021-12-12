Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ 12, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами универсального передаточного документа (далее УПД).