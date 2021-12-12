Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленных по настоящему договору товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным. Поставка будет осуществлена автотранспортом поставщика.