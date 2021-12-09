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    Главная / Торги / унитазы, умывальники и части к ним

    унитазы, умывальники и части к ним

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 16:0009.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253075Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253075

    Наименование закупки

    унитазы, умывальники и части к ним

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 09:47

    Документация процедуры

    Ценовой_запрос1.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-58-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    prohorova@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохорова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Унитазы, умывальники и части к ним

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 16:00 GMT +309.12.2021 16:0009.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253075Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Унитазы, умывальники и части к ним

    Начальная цена

    104 360,94

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гибкая подводка для смесителя - длина 60 см"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Гибкая подводка для смесителя - длина 80 см"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Клапан термостатический смесительный BL8803 3/4""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Клапан термостатический смесительный BL8804 1""

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 5"

    "Клапан обратный внутренняя резьба 1/2" (Valtec VT.161)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Кран шаровый для манометра "бабочка" ВВ внутренняя резьба 1/2" (М20х1,5/G1/2)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Кран шаровый "бабочка" ВВ внутренняя резьба 3/4""

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 8"

    "Кран шаровый "бабочка" ВВ внутренняя резьба 1""

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 9"

    "Кран шаровый со сливным штуцером "рычаг" НР наружная резьба 1/2" (Valtec VT.051)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Регулятор давления d 1/2" (Valtec VT.087)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Слив для унитаза АНИ К828 гофрированный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Смеситель для мойки РМС Л1-004Ш-25 однорычажный, длинный излив 250 мм, картридж 40 мм (Россия) (без гибкой подводки)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Умывальник Лобня "Антей" с переливом с отверстием, цвет белый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Пьедестал Лобня "Антей" цвет белый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Унитаз - компакт напольный Лобня "Универсал NEW 45" воронкообразный, косой выпуск, крышка Лобня, цвет белый 660х340х775"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Сифон для мойки гофрированный "АНИ" нержавеющий выпуск (G116)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Кран шаровый "бабочка" ВВ внутренняя резьба 1/2""

    Кол-во: 4.000

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