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    Главная / Торги / Поставка резинотехнических изделий и насосного оборудования

    Поставка резинотехнических изделий и насосного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2021 22:0012.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253074Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    253074

    Наименование закупки

    Поставка резинотехнических изделий и насосного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 10:52

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-18

    Адрес электронной почты

    Bizikina.EM@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бизикина Елена Михайловна

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка резинотехнических изделий и насосного оборудования

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.12.2021 22:00 GMT +312.12.2021 22:0012.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253074Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2021 22:00 GMT +312.12.2021 22:0012.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253074Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка резинотехнических изделий и насосного оборудования

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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