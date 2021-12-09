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    Главная / Торги / Оборудование для систем охранной сигнализации (Новосибирск)

    Оборудование для систем охранной сигнализации (Новосибирск)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:3009.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253072Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253072

    Наименование закупки

    Оборудование для систем охранной сигнализации (Новосибирск)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 09:35

    Документация процедуры

    Тех._характеристики.docx

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    13.10.2021_О_поставках_на_склад_Поставщикам2.pdf

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 35-91569

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    nadezhda.trush@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Труш Надежда Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оборудование для систем охранной сигнализации (Новосибирск)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:30 GMT +309.12.2021 09:3009.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253072Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование для систем охранной сигнализации (Новосибирск)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, г. Новосибирск, Северный проезд, 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Считыватель идентификаторов Iron Logic СP-Z-2 MF-I Dallas Touch Memory, Wiegand накладной до 4см Mifare Pluse"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Контроллер управления доступом автономный Iron Logic Z-5R мод. 5000 для электромагнитных и электромеханических замков 5460 ключей"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Блок питания универсальный VIZIT 19W/14.4v/EU для: домофон VIZIT 22Вт 1А 18В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Адаптер корпусный, координатный Луч для подключения многоквартирных подъездных домофонов"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Видеоусилитель разветвитель AVD 102 для усиления и распределения видеосигнала от одного источника двум потребителям"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Контроллер управления доступом Z5-Rnet 2024 ключа"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Конвертер интерфейсов Iron Logic Z-397 Web RS-485 2 порта 115200бит/с"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Блок питания универсальный MEAN WELL HDR-30-12 24Вт 2А 100...240В 12В"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Кнопка нажимная врезная Smartec ST-EX120IR для системы контроля доступа металл 115x70x40мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Замок электромагнитный Novicam DL280 4157 250x50x27мм 12/24В 0.45/0.22А 280кг"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Доводчик дверной механический DORMA TS Profil 150кг 1250мм EN2/3/4/5"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Доводчик дверной GEZE TS 2000 VBC для одностворчатых левых и правых дверей 125кг 1250мм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Считыватель идентификаторов Smartec ST-PR070MF Выход Виганд 34 5...10см Mifare"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Кнопка нажимная КН-2 для аварийного отключения замка металл"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Считыватель идентификаторов Smartec ST-PR070EM Wiegand 10см EM-Marine"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Кнопка нажимная Slinex DR-02 для выхода металл 80x30x24мм"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 17"

    "Видеопанель вызывная QTECH QDB-27C-H 128x69x280мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Контроллер управления доступом сетевой тип 2 TNB-DO2-2-12 до 10000 ключей"

    Кол-во: 5.000

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