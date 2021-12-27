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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для автоматизированных систем управления

    Поставка запасных частей для автоматизированных систем управления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 12:0027.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253071Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253071

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для автоматизированных систем управления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 10:25

    Документация процедуры

    Договор_поставки_запчастей_к_АСУ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 495 719-24-88

    Факс

    Адрес электронной почты

    g.eremov@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Еремов Григорий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для автоматизированных систем управления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.12.2021 12:00 GMT +327.12.2021 12:0027.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253071Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для автоматизированных систем управления

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Товар поставляется единовременно в полном объеме в соответствии со Спецификацией в течение 90 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Оплата производится Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коммутатор Cisco Catalyst 2960 Plus 24 10/100+2 T/SFP LAN Lite WS-C2960R+24TC-S"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Трансивер для передачи по витой паре на скорости 1Гбит/с Cisco 1000BASE-T Cisco GLC-T SFP RJ-45 сегмент витой пары 100М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Коммутатор неуправляемый D-Link DGS-1008D/I2A/I2B/J2A 8 Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, 1 Коммутатор D-Link DGS-1008D/I2A/I2B/J2A Тип неуправляемый. Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек. Количество портов 8. Стандарты ANSI/IEEE 802.3 NWay, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Flow Control."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Оповещатель комбинированный Маяк-12-КП 12В 75мА 105дБ IP55 100х80х42 охранно-пожарный ТУ 4372-001-49518441-99"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Кабель монтажный огнестойкий экранированный КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.75 200М 1х2 0.75ММ2"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Видеосервер Axis 241Q четырехканальный одновременная передача потоков в формате Motion JPEG и MPEG-4, видеодетектор движения и буфер событий, предшествовавших сигналу тревоги и последовавших сразу за ним, поддержка PTZ-камер и купольных камер"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Honeywell TC806ES1012 15-32В 200-270мкА TC806EIS"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Батарея аккумуляторная Delta DTM 12022 12В 2.2А.Ч"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 9"

    "Батарея аккумуляторная APC RBC31 12В 9А.Ч 165х70х419ММ для ИБП"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Источник питания вторичного резервированный ИВЭПР 24/5 исп.К2-Р"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Электропривод трехпозиционный откр/закр Belimo NM24A 24В 10НМ 2.5МИН"

    Кол-во: 4.000

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