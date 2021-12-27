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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка запасных частей для автоматизированных систем управления
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 10:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Контактный телефон
+7 495 719-24-88
Факс
Адрес электронной почты
g.eremov@filialusz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Еремов Григорий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для автоматизированных систем управления
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.12.2021 12:00 GMT +327.12.2021 12:0027.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253071Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для автоматизированных систем управления
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Товар поставляется единовременно в полном объеме в соответствии со Спецификацией в течение 90 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Оплата производится Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Наименование заказчика
Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
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