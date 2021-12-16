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    Главная / Торги / Плитка потолочная Armstrong Retail Board и Armstrong Plain Microlook, 600х600

    Плитка потолочная Armstrong Retail Board и Armstrong Plain Microlook, 600х600

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253069Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253069

    Наименование закупки

    Плитка потолочная Armstrong Retail Board и Armstrong Plain Microlook, 600х600

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 09:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Юридический адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Почтовый адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 622-04-56

    Факс

    +7 812 325-21-47

    Адрес электронной почты

    Alexey.Urentsov.Peterburg@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уренцов Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Плитка потолочная Armstrong Retail Board и Armstrong Plain Microlook, 600х600

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.12.2021 12:00 GMT +316.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253069Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Плитка потолочная Armstrong Retail Board и Armstrong Plain Microlook, 600х600

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Ленинградская область, г.Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15, лит.АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плитка потолочная Armstrong Retail Board 600х600х12, 20шт./упак."

    Кол-во: 115.000

    "Позиция 2"

    "Плитка потолочная Armstrong Prima Plain Microlook 600х600х15, 16шт./упак."

    Кол-во: 17.000

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