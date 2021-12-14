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    Главная / Торги / Приобретение Вертлюга ВЭ-50

    Приобретение Вертлюга ВЭ-50

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 04:3014.12.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253067Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253067

    Наименование закупки

    Приобретение Вертлюга ВЭ-50

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 05:51

    Документация процедуры

    Уточнение_Вертлюг_эксплуатационный_ВЭ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча Кузнецк
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк

    Юридический адрес

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Почтовый адрес

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Контактный телефон

    +7 3842 77-11-13

    Факс

    +7 3842 52-50-48

    Адрес электронной почты

    a.belyaev@gazpromdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляев Александр Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кемеровская область - Кузбасс

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение Вертлюга ВЭ-50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 04:30 GMT +314.12.2021 04:3014.12.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253067Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение Вертлюга ВЭ-50

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кемеровская область - Кузбасс, Терминал транспортной компании в городе НовокузнецкРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 15 дней с момента поставки МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Кузнецк
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк

    Адрес местонахождения

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вертлюг эксплуатационный ВЭ-50 для подачи промывочной жидкости от насоса к забою скважин при роторном и турбинном бурении, а также обеспечения возможности вращения колонны бурильных труб 50Т 25МЕГАПА 200ОБ/МИН 515х1975ММ 435КГ"

    Кол-во: 1.000

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