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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Приобретение Вертлюга ВЭ-50
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.12.2021 05:51
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Почтовый адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Контактный телефон
+7 3842 77-11-13
Факс
+7 3842 52-50-48
Адрес электронной почты
a.belyaev@gazpromdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляев Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Кемеровская область - Кузбасс
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение Вертлюга ВЭ-50
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2021 04:30 GMT +314.12.2021 04:3014.12.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253067Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение Вертлюга ВЭ-50
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Кемеровская область - Кузбасс, Терминал транспортной компании в городе НовокузнецкРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Отсрочка платежа 15 дней с момента поставки МТР
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром добыча Кузнецк
Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Кол-во: 1.000
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