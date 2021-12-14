"Позиция 1" "Вертлюг эксплуатационный ВЭ-50 для подачи промывочной жидкости от насоса к забою скважин при роторном и турбинном бурении, а также обеспечения возможности вращения колонны бурильных труб 50Т 25МЕГАПА 200ОБ/МИН 515х1975ММ 435КГ"

Кол-во: 1.000