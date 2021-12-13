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    Главная / Торги / Поставка компьютерного оборудования

    Поставка компьютерного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 00:0013.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253064Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253064

    Наименование закупки

    Поставка компьютерного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 09:30

    Документация процедуры

    _Типовая_форма_договора_поставки_товаров.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
    Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"

    Юридический адрес

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Почтовый адрес

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Контактный телефон

    +7 8442 46-13-99

    Факс

    +7 8442 46-14-08

    Адрес электронной почты

    I.Kuryanov@vcgo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка компьютерного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 00:00 GMT +313.12.2021 00:0013.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253064Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, 400011, область Волгоградская, город Волгоград, проспект Университетский, 71Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется в течение 22 рабочих дней со дня заключения договора. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
    Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"

    Адрес местонахождения

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Системный блок VPS 5000 AMD Ryzen 5 PRO 2400GE OEM DDR4 8Gb 2666MHz Kingston KVR26N19S8, 8 RTL PC4-21300 CL19 DIMM 288-pin 1.2В single rank -2ШТ SSD WD Original PCI-E x4 500Gb WDS500G2B0C Blue SN550 M.2 2280 Microsoft Windows 10 Professional 32/64 bit SP2 Rus Only USB RS (HAV-00105) Thermaltake Versa H17 черный без БП mATX 2хUSB2.0 1хUSB3.0 audio bott PSU ASROCK B450M-HDV R4.0 SocketAM4 AMD B450 mATX Ret кабель питания Gembird/Cablexpert PC-186-VDE 1.8М Schuko-C13 VDE 10А черный с заземлением 450W Accord ATX ACC-450-12 4хSATA I/O switch Deepcool GAMMA HUNTER Soc-AM2+/AM4/1150/1151/1155/ 3-pin 21dB Al 95W 252gr Ret"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Монитор компьютерный AOC Value Line 23.8ДЮЙМ 1920х1080 IPS LED 7ms D-Sub, FHD, HDMI 1000:1 178°/178° 250кд/м2 черный 24B2XH(00/01)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Видеокамера PTZ CleverMic 1012w 1920х1080 1/3" CMOS HD 12X/10X USB, DVI (HDMI), LAN, 3GSDI 258х172х168ММ 2000Г сенсор"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Колонка акустическая Sven SPS-702 2.0 черный 143х265х150ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Кабель интерфейсный Gembird Cablexpert HDMI v1.4 19М/19М 10М черный, позолоченный разъем CC-HDMI4-10M"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Мышь компьютерная проводная Logitech M100 оптический USB"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Клавиатура проводная Logitech K120 USB 104 клавиши черный 920-002522"

    Кол-во: 5.000

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    06.02.2019 00:00(GMT+03:00)
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