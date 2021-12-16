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    Главная / Торги / Поставка спирта этилового медицинского для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка спирта этилового медицинского для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 09:0016.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253063Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253063

    Наименование закупки

    Поставка спирта этилового медицинского для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 09:17

    Документация процедуры

    Приложение_Техническое_задание__спирт__к_служебная_записка__Об_организации_заку.docx

    Приложение_Проект_для_ЭТП_спирт_к_служебная_записка__Об_организации_закупки_на_ЭТ.7z

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-60-60

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спирта этилового медицинского для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.12.2021 09:00 GMT +316.12.2021 09:0016.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253063Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спирта этилового медицинского для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    235 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Надымский район, п. Ямбург. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.»(

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство антисептическое Этанол концентрат для наружного применения 95ПРОЦ 10000МЛ"

    Кол-во: 1000.000

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