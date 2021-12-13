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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка лекарственных средств для пансионата "Факел" (20213805)

    ТГСтаврополь Поставка лекарственных средств для пансионата "Факел" (20213805)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253061Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253061

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка лекарственных средств для пансионата "Факел" (20213805)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 09:07

    Документация процедуры

    Порядок_предоставления_преимущества_и_заключения_договоров_в_электронной_форме.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2021_ЭДО.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-92-51

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Kazakova_S_I@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка лекарственных средств для пансионата "Факел" (20213805)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253061Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка лекарственных средств для пансионата "Факел" (20213805)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Коминтерна, д.4-6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора, доставка за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кардиомагнил таблетки 75+15.2МГ 100ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Актовегин раствор для инъекций ампулы 40МГ 5МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Баралгин М ампулы 5МЛ №5"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Шприц одноразовый 10МЛ с иглой"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 5"

    "Препарат сосудосуживающий Снуп спрей назальный флакон 0.1ПРОЦ 15МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Средство антисептическое Стрепсилс Интенсив таблетки для рассасывания 24ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Хлорид натрия 0.9ПРОЦ 200МЛ"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 8"

    "Мезатон раствор для инъекций ампулы 1МЛ 10МГ 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Димедрол раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 10МГ 1МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Антибиотик Аугментин таблетки покрытые пленочной оболочкой 875+125МГ 14ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Энтеросорбенты ЭНТЕРОСГЕЛЬ 225Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Препарат противоаллергический Эриус таблетки 5МГ 10ШТ Шеринг Плау"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Викасол раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 10МГ 10ШТ ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Средство ноотропное Глиатилин раствор для внутримышечного и внутривенного введения ампулы 1МГ 4МЛ 3ШТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 15"

    "Препарат Кавинтон концентрат для приготовления раствора для инфузий ампулы 5МГ 5МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Йод спиртовой раствор для наружного применения 5ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Лейкопластырь бактерицидный "Унипласт" натуральный 1,9x7,2СМ"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 18"

    "Мезим Форте таблетки покрытые оболочкой 20ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Препарат Мексидол 2МГ 50ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Средство антисептическое Мирамистин раствор 0.01ПРОЦ 150МЛ флакон с распылителем"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Препарат Мидокалм -Рихтер раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 1МЛ 100МГ+2.5МГ 5ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Мовалис раствор для инъекций ампулы 15МГ 1.5МЛ №3"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Лейкопластырь гипоаллерген. на тканевой основе катушка 2x500СМ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 24"

    "Сульфокамфокаин раствор для инъекций 10ПРОЦ 2МЛ №10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Препарат Тамифлю капсулы 75МГ 10ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 26"

    "Препарат сосудосуживающий Отривин спрей назальный 0.1ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 27"

    "Хлорид натрия 0.9ПРОЦ 100МЛ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 28"

    "Глюкоза раствор для инфузий флакон 5ПРОЦ 200МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Инсулин Актрапид НМ раствор для инъекций флакон 100МЕ/МЛ 10МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Препарат Лавомакс таблетки покрытые оболочкой 125МГ 6ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "Спазмалгон таблетки 20ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Эгилок таблетки 50МГ 60ШТ ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» Венгрия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Препарат сосудосуживающий Ринонорм-Тева спрей назальный 0.1ПРОЦ 20МЛ Меркле ГмбХ Германия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 34"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Нимесил 30ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Препарат Мотилиум таблетки 10МГ 30ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 36"

    "Блокатор кальциевых каналов Верапамил таблетки ппо 40МГ 50ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Андипал таблетки 10ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 38"

    "Средство антисептическое Ингалипт аэрозоль для местного применения 1ШТ 30МЛ флакон"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Панангин раствор для инфузий ампулы 10МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 40"

    "Азитромицин капсулы 500МГ 3ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 41"

    "Препарат Креон 10 000 капсулы кишечнорастворимые 10000ЕД 20ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 42"

    "Лазикс раствор для инъекций ампулы 2МЛ 10МГ 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Панангин таблетки покрытые пленочной оболочкой 50ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 44"

    "Препарат ПРЕСТАРИУМ А 30ШТ 5МГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 45"

    "Кордиамин раствор для инъекций ампулы 25ПРОЦ 2МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 46"

    "Уголь активированный 0.25МГ 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 47"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Вольтарен Эмульгель гель туба 2ПРОЦ 50Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 48"

    "Средство адреномиметическое, стимулирующее альфа- и (альфа + бета)-адренорецепторы ТИЗИН 0.1ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 49"

    "Дексаметазон ампулы 4МГ/МЛ 1МЛ 25ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "Пенталгин таблетки покрытые оболочкой 24ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 51"

    "Физиотенз таблетки покрытые оболочкой 0.4МГ 28ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 52"

    "Бинт марлевый медицинский 7Мx14СМ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 53"

    "Перекись водорода 3ПРОЦ 100МЛ ЗАО "Самарская Фармацевтическая Фабрика" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 54"

    "Шприц одноразовый трехкомпонентный Жане 150МЛ 1ШТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 55"

    "Конкор таблетки покрытые оболочкой 5МГ 30ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 56"

    "Кларитин таблетки 10МГ 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 57"

    "Дюспаталин капсулы 200МГ 30ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 58"

    "Корвалол капли для приема внутрь флакон 25МЛ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 59"

    "Анальгин раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 500МГ 10ШТ 2МЛ ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" Россия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 60"

    "Средство антисептическое Стрепсилс таблетки для рассасывания с витамином С апельсиновый 24ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 61"

    "Хлорид натрия ампулы 0.9ПРОЦ 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 62"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Диклофенак 25МГ 3МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 63"

    "Преднизолон Преднизолон буфус раствор для инъекций ампулы 1МЛ 30МГ 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 64"

    "Средство анальгезирующее Цитрамон П таблетки блистер 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 65"

    "Средство антисептическое Фарингосепт таблетки для рассасывания 10МГ 20ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 66"

    "Шприц одноразовый 2МЛ 23G SFM Hospital Products GmbH"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 67"

    "Шприц одноразовый 5МЛ SFM Hospital Products GmbH Германия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 68"

    "Гидрокортизон Гиоксизон мазь туба 1ПРОЦ 10Г"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 69"

    "Хлорид натрия ампулы 0.9ПРОЦ 5МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 70"

    "Средство антиангинальное, гипотензивное Нолипрел А Би-Форте таблетки покрытые оболочкой 30ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 71"

    "Но-шпа раствор для инъекций ампулы 20МГ 25ШТ 2МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 72"

    "Средство Пирацетам ампулы 5МЛ 200МГ 10ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 73"

    "Кордиамин флакон 25ПРОЦ 30МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 74"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Пульмикорт суспензия для ингаляций 0.5МГ 2МЛ 20ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 75"

    "Система инфузионная SF пластиковый шип и воздушный клапан с фильтром SF Medical GmbH"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 76"

    "Адреналин 0.1ПРОЦ ампулы 1МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 77"

    "Капотен таблетки 0.025МГ 40ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 78"

    "Средство анальгезирующее Мильгамма раствор для инъекций ампулы 2МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 79"

    "Но-шпа таблетки 40МГ 100ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 80"

    "Бинт марлевый медицинский 7Мx14СМ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 81"

    "Противодиарейное средство Смекта порошок 3Г 10"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 82"

    "Противодиарейное средство Лоперамид капсулы 2МГ №20"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 83"

    "Гексорал аэрозоль 02ПРОЦ 40МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 84"

    "Сульфацил-натрий раствор флакон 20ПРОЦ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 85"

    "Препарат Кофеин-бензоат раствор для инъекций ампулы 1МЛ 20ПРОЦ 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 86"

    "Кислота ацетилсалициловая АСПИРИН таблетки 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 87"

    "Беталок 50МГ 30ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 88"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Диклофенак гель 1ПРОЦ 40Г ОАО Хемофарм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 89"

    "Вата гигроскопическая хирургическая медицинская стерильная 50Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 90"

    "Лидокаин гидрохлорид раствор для инъекций ампулы 20МГ 2МЛ №10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 91"

    "Атропина сульфат ампулы 0.1ПРОЦ 1МЛ 10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 92"

    "Игла-бабочка Multifly трубчатая с мультиадаптером 100шт/упак 21Gх3/4, с коротким выходом 80мм"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 93"

    "Препарат Гептрал флакон 400МГ 5ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 94"

    "Гепатопротектор Фосфоглив раствор для инъекций ампулы 5ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 95"

    "Гепатопротектор Фосфоглив капсулы 50ШТ 25ГРАД ЦЕЛЬС 3 года ОАО Фармстандарт-Лексредства Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 96"

    "Средство ноотропное Церебролизин раствор для инъекций ампулы 5МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 97"

    "Флебодиа 600 таблетки 0.6МГ 30ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 98"

    "Нитроглицерин таблетки 0.5МГ 40ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 99"

    "Кордарон раствор для инъекций ампулы 3МЛ 50МГ 6ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 100"

    "Глицин таблетки 100МГ 50ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 101"

    "Гепатопротектор Эссенциале Н раствор для инъекций ампулы 250МГ 5МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 102"

    "Коргликард раствор для внутривенного введения ампулы 0.06ПРОЦ 1МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 103"

    "Шприц одноразовый 20МЛ с иглой"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 104"

    "Препарат противоаллергический Супрастин раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 20МГ 1МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 105"

    "Средство антисептическое Каметон аэрозоль 30Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 106"

    "Ацетилцистеин ФЛУИМУЦИЛ таблетки шипучие 600МГ №10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 107"

    "Лазолван раствор 7.5МГ 100МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 108"

    "Метилурацил мазь для местного применения 10ПРОЦ 25Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 109"

    "Препарат сосудосуживающий Семакс раствор стерильный флакон 0.1ПРОЦ 3МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 110"

    "Тиосульфат натрия ампулы 30ПРОЦ 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 111"

    "Салфетка спиртовая (70% изопропиловый спирт) Apexmed для инъекций 6.5х3СМ 1ШТ"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 112"

    "Препарат Цитофлавин 10МГ 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 113"

    "Беродуал Н аэрозоль 20МКГ+50МКГ 200ДОЗ 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 114"

    "Магния сульфат ампулы 25ПРОЦ 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 115"

    "Средство диуретическое Диувер таблетки 5МГ 20ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 116"

    "Папаверина гидрохлорид раствор для инъекций ампулы 2ПРОЦ 10ШТ 2МЛ ОАО Дальхимфарм Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 117"

    "Рибоксин ампулы 10МЛ 200МГ 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 118"

    "Фестал драже №100"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 119"

    "Пропанорм таблетки п/пл/об 150МГ 50ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 120"

    "Рибоксин таблетки покрытые оболочкой 200МГ 50ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 121"

    "Ветрогонные средства Эспумизан капсулы 40МГ 25ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 122"

    "Физиотенз таблетки покрытые оболочкой 0.2МГ 14ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 123"

    "Глюкоза ампулы 40ПРОЦ 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 124"

    "Дибазол раствор для инъекций ампулы 1МЛ 10МГ 10ШТ ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ""

    Кол-во: 10.000

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