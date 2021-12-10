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    Главная / Торги / Смартфоны

    Смартфоны

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253059Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253059

    Наименование закупки

    Смартфоны

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 09:38

    Документация процедуры

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    13.10.2021_О_поставках_на_склад_Поставщикам2.pdf

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 863 244-24-18

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Dina.Dudukina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дудукина Дина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Смартфоны

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 15:00 GMT +310.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253059Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Смартфоны

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, Екатеринбург пер. Асбестовский 4 каб 310Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "SOCHI-PRO Радар-детектор SILVERSTONE F1 SOCHI PRO,  сигнатурный,  черный [sochi-pro]"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Гарнитура Apple AirPods, with Wireless Charging Case, Bluetooth, вкладыши, белый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Ноутбук APPLE MacBook Air M1 13.3",  IPS, Apple  M1  8ГБ, 256ГБ SSD,  Mac OS, MGN63RU/A,  серый космос"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Смартфон Apple iPhone 13 mini 128Gb, MLLV3RU/A, темная ночь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Смартфон APPLE iPhone SE 2020 64Gb,  MHGP3RU/A,  черный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Смартфон SAMSUNG Galaxy A12 128Gb,  SM-A125F,  красный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Смартфон SAMSUNG Galaxy A12 128Gb,  SM-A127F,  черный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Смартфон SAMSUNG Galaxy A12 64Gb,  SM-A125F,  черный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Смартфон XIAOMI Poco X3 Pro 8/256Gb,  черный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Смартфон XIAOMI Redmi Note 10S 6/128Gb,  белая галька"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Смарт-часы APPLE Watch SE 40мм,  золотистый / розовый песок [mydn2ru/a]"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Смарт-часы APPLE Watch Series 3 38мм,  белый [mtey2ru/a]"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Смарт-часы APPLE Watch Series 6 44мм,  красный / красный [m00m3ru/a]"

    Кол-во: 1.000

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