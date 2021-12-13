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    Главная / Торги / Поставка мебели медицинского назначения для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка мебели медицинского назначения для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253058Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253058

    Наименование закупки

    Поставка мебели медицинского назначения для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 09:07

    Документация процедуры

    Приложение_Техническое_задание_поставка_мебели_медицинского_назначения_к_служеб.docx

    Приложение_Проект_для_ЭТП_к_служебная_записка__Об_организации_закупки_на_ЭТП_ГПБ_.7z

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-60-60

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели медицинского назначения для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253058Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели медицинского назначения для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    999 999,77

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Надымский район, п. ЯмбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.»

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф медицинский Еламед ШМСО-01 ЕЛАТ (мод.1) для спецодежды ЛДСтП белый 800х595х1880ММ 63КГ 2 двери АО "ЕПЗ""

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф медицинский Еламед ШМСО ЕЛАТ (мод.6) для спецодежды ЛДСтП белый 850х595х1880ММ 59КГ 2 двери 2 секции АО "ЕПЗ""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф картотечный медицинский ШМК-ЕЛАТ-01 ЛДСП белый 432х555х1585ММ 4 ящика АО "ЕПЗ""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф медицинский Еламед ШМД-01 ЕЛАТ (мод.5) для документов ЛДСтП белый 850х465х1880ММ 54КГ АО "ЕПЗ""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Стол медицинский для медсестры СМС-01 Елат мод.2 1060х1400х700ММ белый ЛДСтП 2 ниши, тумба с 3 выдвижными ящиками АО "ЕПЗ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Стол медицинский для медсестры СМ-01 Елат 1200х735х750ММ белый ЛДСтП 1 подкатная тумба АО "ЕПЗ""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Стол медицинский для медсестры СМС-01 Елат мод.5 1600х710х740ММ белый ЛДСтП 2 подкатные тумбы АО "ЕПЗ""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Тумба медицинская прикроватная Еламед ТМП Елат (мод.1) 383х421х660ММ белый ЛДСП 13.2КГ АО "ЕПЗ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Тумба медицинская прикроватная Еламед ТМП Елат (мод.3) 383х421х660ММ белый ЛДСП выдвижной ящик 16.3КГ АО "ЕПЗ""

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 10"

    "Стеллаж для хранения инвентаря передвижной Еламед СПЗ-01У Елат АБС-пластик 680х430х860ММ 10КГ белый 3 полки, на 4 колесах АО "ЕПЗ""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Тележка медицинская столик ярусный Еламед СТМП-01 Елат исп.1 АБС-пластик/алюминиевый профиль 85х45х94.5СМ 15.8КГ 30КГ 3 полки, 4 поворотных колеса(2 с тормозом) АО "ЕПЗ" ГИКС.942810.102 ТУ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Столик для сбора и транспортировки инструментов передвижной Еламед СТМПм-01 Елат исп. 8 525х470х965ММ АБС-пластик, стальные круглые трубы белый 4 колеса 16.5КГ АО "ЕПЗ""

    Кол-во: 5.000

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