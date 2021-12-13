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    Главная / Торги / Поставка мяса баранины, кролика, индейки и субпродуктов

    Поставка мяса баранины, кролика, индейки и субпродуктов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253055Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253055

    Наименование закупки

    Поставка мяса баранины, кролика, индейки и субпродуктов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 09:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный комплекс Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-60-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.e.vasilenko@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранчук Роман Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мяса баранины, кролика, индейки и субпродуктов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253055Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мяса баранины, кролика, индейки и субпродуктов

    Начальная цена

    986 525,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу). Поставка Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 2 календарных дней в период действия договора. Срок действия договора: с момента подписания по 31.03.2022 г.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мясо кроликов тушка потрошеная индивидуальной заморозки 1 сорт упакованы поштучно в полиэтиленовую тару, в картонные коробки 10-15КГ Россия"

    Кол-во: 325.000

    "Позиция 2"

    "Баранина без шкуры индивидуальной заморозки тушка 15-20КГ полиэтиленовая пленка Россия"

    Кол-во: 650.000

    "Позиция 3"

    "Индейка тушка потрошеная без головы свежемороженная 1 сорт Россия"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 4"

    "Печень говяжья субпродукт замороженная ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 5"

    "Сердце говяжье свежемороженное"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Печень куриная с/м"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Сердце куриное с/м на подложке ГОСТ 31657-2012"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 8"

    "Язык говяжий свежемороженый Аргентина"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Желудки куриные с/м"

    Кол-во: 200.000

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