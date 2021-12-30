Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту асфальтобетонных покрытий элементов летного поля, служебно-технической территории и внутрипортовых дорог на аэродроме Москва (Внуково) и устройству оборудования ССО на ИВПП-01/19 и РД после ремонта покрытий.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 253053 Наименование закупки Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту асфальтобетонных покрытий элементов летного поля, служебно-технической территории и внутрипортовых дорог на аэродроме Москва (Внуково) и устройству оборудования ССО на ИВПП-01/19 и РД после ремонта покрытий. Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Дата публикации

Организатор Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО" Юридический адрес 119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3, Почтовый адрес г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12 Контактный телефон +7 495 436-86-61 Факс Адрес электронной почты Vadim.Shapirenko-Artemyev@vnukovo.ru Ф.И.О. контактного лица Шапиренко-Артемьев Вадим Валерьевич Место рассмотрения предложений Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова: