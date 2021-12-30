www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту асфальтобетонных покрытий элементов летного поля, служебно-технической территории и внутрипортовых дорог на аэродроме Москва (Внуково) и устройству оборудования ССО на ИВПП-01/19 и РД после ремонта покрытий.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 09:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
Почтовый адрес
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Контактный телефон
+7 495 436-86-61
Факс
Адрес электронной почты
Vadim.Shapirenko-Artemyev@vnukovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шапиренко-Артемьев Вадим Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту асфальтобетонных покрытий элементов летного поля, служебно-технической территории и внутрипортовых дорог на аэродроме Москва (Внуково) и устройству оборудования ССО на ИВПП-01/19 и РД после ремонта покрытий.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.12.2021 15:00 GMT +330.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253053Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту асфальтобетонных покрытий элементов летного поля, служебно-технической территории и внутрипортовых дорог на аэродроме Москва (Внуково) и устройству оборудования ССО на ИВПП-01/19 и РД после ремонта покрытий.
Начальная цена
49 918 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, Аэропорт «Внуково», техническая территорияРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по факту выполнения работ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.