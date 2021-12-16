Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка напольного покрытия

    Поставка напольного покрытия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 00:0016.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253052Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253052

    Наименование закупки

    Поставка напольного покрытия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 08:58

    Документация процедуры

    253052_Комментарии_заказчика.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    4-165-239

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    S.Kozinov@VTG.GAZPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Козинов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка напольного покрытия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.12.2021 00:00 GMT +316.12.2021 00:0016.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253052Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка напольного покрытия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606247, Нижегородская область, Лысковский район, посёлок Берёзки – База отдыха «Волга»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заключение договора с использованием функционала ЭДО ЭТП ГПБ (в состав заявки необходимо включить письмо подтверждающее возможность подписания договора электронной подписью). Предложения без КП с расшифровкой комплектности рассматриваться не будут. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору , подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В течение срока действия настоящего договора Заказчик никаких дополнительных выплат Исполнителю за оказанные услуги не производит. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Линолеум коммерческий Tarkett Acczent Mineral AS цвет 10 100010"

    Кол-во: 138.000

    "Позиция 2"

    "Покрытие ковровое ковролин Нева Тафт Стек 50 4М 6ММ 8ММ голубой 100% ПA КМ2"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 3"

    "Линолеум Tarkett Acczent Mineral AS коммерческий цвет 10 100010"

    Кол-во: 138.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 265027
    Поставка строительных материалов (УСЛ 059)
    Поставка строительных материалов (УСЛ 059)
    265027
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 84779
    Поставка ковролина для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
    Поставка ковролина для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
    84779
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    142 502
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить