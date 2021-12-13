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Наименование закупки
Поставка КИМ для промышленного оборудования для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 09:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212
Контактный телефон
+7 812 458-77-46
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаврушин Владимир Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка КИМ для промышленного оборудования для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253048Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка КИМ для промышленного оборудования для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»
Начальная цена
602 700,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Владимирская область, 601630, Владимирская обл., Александровский р-н., пос. Балакирево, ул. Заводская, д. 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара в течение 45 календарных дней с момента поступления Товара на склад Покупателя. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до терминала транспортной компании в г. Сергиев-Посад. Срок поставки – 12 рабочих недель с момента получения Поставщиком заявки Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром бытовые системы"
Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"
Адрес местонахождения
195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
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