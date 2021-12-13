Поставка КИМ для промышленного оборудования для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата Товара в течение 45 календарных дней с момента поступления Товара на склад Покупателя. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до терминала транспортной компании в г. Сергиев-Посад. Срок поставки – 12 рабочих недель с момента получения Поставщиком заявки Покупателя.