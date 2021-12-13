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    Главная / Торги / Поставка КИМ для промышленного оборудования для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»

    Поставка КИМ для промышленного оборудования для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253048Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253048

    Наименование закупки

    Поставка КИМ для промышленного оборудования для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 09:49

    Документация процедуры

    Тех._зад._эл..docx

    Проект_договора_КИМ_для_пром_оборуд.docx

    Документация_для_проверки_благонадежности_Поставщика.docx

    Документы_к_ценовому_запросу__2_.docx

    Приложение_1_Анкета.docx

    Приложение_2_Согласие_на_обработку_персональных_данных.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Газпром бытовые системы»
    Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"

    Юридический адрес

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Почтовый адрес

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Контактный телефон

    +7 812 458-77-46

    Факс

    +7 812 458-77-32

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprom-bs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаврушин Владимир Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка КИМ для промышленного оборудования для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253048Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка КИМ для промышленного оборудования для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»

    Начальная цена

    602 700,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Владимирская область, 601630, Владимирская обл., Александровский р-н., пос. Балакирево, ул. Заводская, д. 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара в течение 45 календарных дней с момента поступления Товара на склад Покупателя. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до терминала транспортной компании в г. Сергиев-Посад. Срок поставки – 12 рабочих недель с момента получения Поставщиком заявки Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром бытовые системы"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"

    Адрес местонахождения

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик фотоэлектрический Baumer OG050U.L-GW1O.7WL IP67 -25...+60ГРАД ЦЕЛЬС разъем М8, 3 контакта, импульсный красный лазерный диод 11229522"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Выключатель безопасности Schmersal AZ 16-02ZVK-M16 52х90х30ММ -30...+80ГРАД ЦЕЛЬС 4А 24/250В IP67 пластик черный"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Контроллер программируемый логический Siemens/Simatic 6ES5 451-8MA11 24В 1-8"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Контроллер программируемый логический Siemens/Simatic 6ES5 103-8MA03 24"

    Кол-во: 1.000

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