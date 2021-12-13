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    Главная / Торги / Поставка Устройства дистанционного контроля

    Поставка Устройства дистанционного контроля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:3013.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253046Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253046

    Наименование закупки

    Поставка Устройства дистанционного контроля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 08:51

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2020.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    kbelogurov@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белогуров Константин Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Устройства дистанционного контроля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 12:30 GMT +313.12.2021 12:3013.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253046Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Устройства дистанционного контроля

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая д.4, МТБ "Центральная"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты согласно п. 3.3 Договора. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство дистанционного контроля и сигнализации УДКС 4615С-01 -30...+50ГРАД ЦЕЛЬС для сотовой, проводной или радиоканальной связи"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    28.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    409 531
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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