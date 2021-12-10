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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров

    Поставка канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253042Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253042

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 13:30

    Документация процедуры

    Договор_поставки.docx

    Приложение__1_._Спецификация._Канцелярия.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Юридический адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Почтовый адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Контактный телефон

    +7 902 556-04-67

    Факс

    +7 495 122-20-00

    Адрес электронной почты

    p.khmelnitskiy@gazprom-helium.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хмельницкий Павел Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253042Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    237 352,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Приморский край, Надеждинский муниципальный район, Надеждинское сельское поселение, село Вольно – Надеждинское, территория ТОР Надеждинская, ул. Центральная дом 5, «Административно–бытовой корпус».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата стоимости Товара осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты поставки Товара, подписания сторонами Товарной накладной (Торг-12) и предоставления Поставщиком счета на оплату.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зажим для бумаги 41ММ черный 12ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Зажим для бумаги 19ММ черный 12ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Зажим для бумаги 25ММ черный"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Папка короб на резинках Бюрократ BA40/07 А4 пластик 0.7ММ синяя ЛИСТ ММ 40ММ ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Клей-карандаш Staff 15Г 221132"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Пакет почтовый Почта России полиэтилен 3-слойный В4 250х353ММ с силиконовой отрывной лентой 70МКМ белый"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Конверт почтовый стрип С4 229х324ММ без надписей, правое окно 45х90ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 8"

    "Клей цианокрилатный для материалов, трудно поддающихся склеиванию однокомпонентный Okong C-501 20МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Краска штемпельная Attache синяя 45МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Подушка штемпельная Trodat синяя 11х7СМ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Батарейка щелочная GP Super 15А AA LR6 1.5В 4ШТ блистер GP15ARS-2SB4"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Батарейка щелочная GP Super AAA LR03 1.5В 1.15А.Ч 4ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Штамп самонаборный 4912/DB TYPO PRINTY 4.0 47х18ММ 4 строки Trodat"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Брелок с информационным окном STAFF для ключей пластик ассорти"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 15"

    "Степлер Dolce Costo №10 12ЛИСТ металлический корпус"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Обложка для переплёта LAMIREL Transparent А4 прозрачная ПВХ 150МКМ 100ШТ LA-78680"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Обложка для переплёта А4 синий картон 100ШТ тиснение под кожу"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Папка-уголок Бюрократ E310N/1GR А4 пластик зеленая 180МКМ 0.18ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "Файл-вкладыш Lamark с перфорацией 50МКМ А4+ бесцветный глянцевый SP0502 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Файл-вкладыш Бюрократ с перфорацией 100МКМ А4+ бесцветный 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Папка-планшет Lamark А4 картон/ПВХ 2ММ черный 90ЛИСТ с верхним зажимом CB0445-BK"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Папка на кольцах 2 кольца Бюрократ А4 0.7ММ серая 27ММ"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 23"

    "Папка-регистратор разборная Lamark 80ММ А4 ПВХ с металлической окантовкой голубая AF0600-LB"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 24"

    "Папка-регистратор разборная Lamark 50ММ А4 ПВХ с металлической окантовкой черная AF0681-BK"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 25"

    "Папка-скоросшиватель Бюрократ с металлическим зажимом прозрачная/белая А4 ПВХ 0.16ММ PS-P20wh"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 26"

    "Скобы для степлера KW-Trio №10 металл оцинкованный серебристый 1000ШТ 20ЛИСТ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 27"

    "Антистеплер с фиксатором Lamark для скоб №10,24/6,26/6 металл/пластик белый ST0130-WT"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Степлер Kangaro DS-35 №24/6, 26/6 30ЛИСТ металл синий"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Скрепочница Brauberg магнитная пластик 60ММ 72ММ 72ММ черный с 30 скрепками 225191"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 30"

    "Скрепки канцелярские STAFF EVERYDAY 28ММ стальные оцинкованные круглые серебро 100ШТ картонная коробка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 31"

    "Лезвие для ножа канцелярского Staff Basic сегментированное 18ММ 0.38ММ сталь 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Нож канцелярский Staff Basic 18ММ ассорти металл/пластик с фиксатором"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 33"

    "Ножницы офисные канцелярские Erich Krause Standart 19СМ сталь/пластик одинаковые кольца черные картонная упаковка с европодвесом"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 34"

    "Подставка настольная для канцелярских принадлежностей органайзер Стамм Каскад 115х160х105ММ полистирол 9 отделений серая без наполнения"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 35"

    "Лоток офисный вертикальный Стамм ЛТ85 черный пластик 250х240х295ММ 5 отделений сетчатый, сборный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 36"

    "Лоток офисный горизонтальный Дипком FQ10431 серый пластик 332х255х290ММ 3 отделения YY10431"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 37"

    "Корректор лента Attache 5ММх20М в упаковке с европодвесом 24ШТ 313353"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Лента клейкая скотч Фрегат Групп 48ММх100М полипропилен прозрачный 45МКМ 24ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 39"

    "Маркер перманентный MunHwa круглый наконечник алюминий 4ММ черный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 40"

    "Маркер перманентный MunHwa круглый наконечник алюминий 4ММ белый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 41"

    "Набор текстмаркеров Lamark HL0306 1-5ММ 4 цвета 4ШТ пакет-чехол скошенный наконечник"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 42"

    "Ручка гелевая неавтоматическая Erich Krause Megapolis Gel 0.5ММ синяя со сменой стержня круглый корпус серый EK92"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 43"

    "Ручка шариковая неавтоматическая масляная Erich Krause Ultra L-30 синий 0.26ММ 0.7ММ пластик со сменой стержня прозрачный с резиновым упором"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 44"

    "Карандаш чернографитный Erich Krause Sonata трехгранный дерево НВ ассорти с ластиком 12ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 45"

    "Планинг недатированный BRAUBERG Select евроспираль балакрон темно-синий 305х140ММ бумага белая 70Г/М2 60ЛИСТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 46"

    "Ежедневник недатированный Brauberg Profile балакрон обложка твердая коричневый белая 70Г/М2 138х213ММ А5 136ЛИСТ белый сшивка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 47"

    "Рамка настенная Brauberg Hit2 пластик стекло A4 для фотографии 210х300ММ серебро 390946"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 48"

    "Тетрадь общая Erich Krause Fresh 48ЛИСТ пластик А5 скоба клетка ассорти 210х297ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 49"

    "Блокнот на гребне клетка Hatber А5 145х212ММ серебро 60ЛИСТ 60Б5В1гр"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 50"

    "Закладка клейкая Hopax 12х45ММ 5 цветов по 25ЛИСТ пластиковая 24ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 51"

    "Закладка клейкая Attache 12х50ММ 4 цвета по 25ЛИСТ бумажная 24ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 52"

    "Блок для записей с клеевым краем Проф-Пресс 51x51ММ 62Г/М2 100ЛИСТ пастель голубой"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 53"

    "Блок для записей проклеенный STAFF 90х90х90ММ 80Г/М2 белый белизна 70-80%"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 54"

    "Блок для записей не склеенный Attache 90х90х50ММ 80Г/М2 белый в подставке"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 55"

    "Папка файловая Бюрократ А4 20ШТ ММ пластик синяя ШТ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 56"

    "Салфетки для оргтехники чистящие влажные Defender CLN30322 100ШТ в тубе"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 57"

    "Папка-скоросшиватель Дело № стандартный белая А4 200ЛИСТ картон мелованный 440Г/М2 20ШТ 1029114"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 58"

    "Папка файловая Бюрократ А4 80ШТ ММ пластик синяя ШТ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 59"

    "Папка файловая Бюрократ А4 100ШТ ММ пластик синяя ШТ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 60"

    "Папка на кольцах 2 кольца Brauberg Стандарт 0.9ММ черная 40ММ 250ЛИСТ с карманом"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 61"

    "Калькулятор настольный Staff STF-888-12 12-разрядный 200х150ММ двойное питание"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 62"

    "Точилка 1 отверстие пластик ассорти с контейнером"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 63"

    "Папка файловая 40ШТ ММ пластик ассорти ШТ"

    Кол-во: 60.000

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