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    Главная / Торги / Поставка бланочной продукции

    Поставка бланочной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2021 22:0012.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253041Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253041

    Наименование закупки

    Поставка бланочной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 08:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-34-95

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    ontm@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Войнов Ростислав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бланочной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.12.2021 22:00 GMT +312.12.2021 22:0012.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253041Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бланочной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, до последнего числа второго месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бланк А4 бумага офсетная 80Г/М2 2+0 набор, корректура"

    Кол-во: 6000.000

    "Позиция 2"

    "Бланк А4 бумага офсетная 80Г/М2 1+1 набор, корректура"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 3"

    "Бланк Товарно-транспортная накладная А4 ватман 200Г/М2 1+1 двусторонняя одноцветная ООО "Сервисэнергогаз""

    Кол-во: 10000.000

    "Позиция 4"

    "Журнал А4 бумага ватман 200Г/М2 бумага офсетная 80Г/М2 120СТР 1+0 ламинация, набор скрепление на скобу"

    Кол-во: 340.000

    "Позиция 5"

    "Журнал А4 бумага офсетная 80Г/М2 200 Г/М2 200ЛИСТ 1+1, обложка - (1+0) нумерация страниц, ламинация двусторонняя 75 мкм, скрепление на скобу"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 6"

    "Журнал вахтовый А4 бумага офсетная 80Г/М2 200 Г/М2 220ЛИСТ 1+1 обложка, блок, титульный лист, скрепление на скобу, набор, верстка, корректура"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 7"

    "Журнал для заполнения дежурств А4 бумага офсетная 80Г/М2 200 Г/М2 260ЛИСТ 1+1 обложка, блок, титульный лист, скрепление на скобу, набор, верстка, корректура"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 8"

    "Журнал приемки-сдачи А4 бумага офсетная 80Г/М2 200 Г/М2 24ЛИСТ 1+1 обложка, блок, титульный лист, скрепление на скобу, набор, верстка, корректура"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 9"

    "Журнал А4 бумага ватман 80Г/М2 200 Г/М2 120ЛИСТ обложка - (1+0) ламинация , скрепление на скобу, набор"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 10"

    "Удостоверение с логотипом подразделений ООО "ГДО" по охране труда и техники безопасности, пропуск на предприятие 105х65ММ бумага офсетная (80г/м2), обложка - переплетный картон (2ММ), бумвинил, два тиснения фольгой скрепление на скобу, набор, верстка, корректура"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 11"

    "Табличка самоклеящаяся 300х150ММ печать широкоформатная на бумаге 170г/м2 пленка монтажная, пленка ламинационная"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 12"

    "Табличка информационная 300х200ММ пластик ПВХ, пленка ламинационная, пленка монтажная, бумага 170Г/М2 4ММ печать широкоформатная дизайн,корректура, набор"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Табличка указатель СервисЭнергоГаз 100х100ММ бумага мелованная, глянцевая широкоформатная печать на пленке"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "Стенд 1800х1300ММ пластик ПВХ печать широкоформатная на бумаге 170Г/М2 20 карманов пленка монтажная, пленка ламинационная, фурнитура"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Стенд информационный 1200х1500ММ ПВХ 4ММ широкоформатная на бумаге 170Г/М2 20 карманов ПЭТ А4 фурнитура, скотч двусторонний"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Открытка поздравительная с фирменной символикой бумага дизайнерская Touche Cover 300Г/М2 200х200ММ вкладыш и конверт биг, персонализация, вклейка вкладыша на двусторонний скотч, индивидуальный дизайн"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "Открытка поздравительная бумага дизайнерская Skin Indigo, Majestic 300Г/М2 175х175ММ 4+0 вкладыш и конверт с логотипом подразделений ООО "ГДО" лазерная резка, персонализация, дизайн, корректура, тиснение фольгой"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 18"

    "Карточка визитная 90х50ММ бумага Colotech 300Г/М2 4+0 дизайн, корректура"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 19"

    "Вывеска 600х400ММ багет алюминиевый Nielsen 02-101, пленка монтажная, пластик ПВХ, пленка ламинационная широкоформатная на бумаге 170Г/КВ.М синий глянцевый 4ММ СервисЭнергоГаз"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 20"

    "Вывеска с логотипом подразделений ООО "ГДО" 300х210ММ стекло листовое 2ММ дизайн, набор, багет пластиковый (в комплекте с фурнитурой), бумага Колотекс 280Г/М2, картон переплетный 2 ММ"

    Кол-во: 13.000

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