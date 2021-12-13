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Наименование закупки
Поставка одноразовой упаковки и мешков для мусора для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 11:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-28-81
Факс
Адрес электронной почты
m.tkacheva@pitanie.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ткачева Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка одноразовой упаковки и мешков для мусора для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 16:00 GMT +313.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253039Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка одноразовой упаковки и мешков для мусора для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»
Начальная цена
353 280,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, 117420 г. Москва ул. Наметкина д.16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара. Поставка 1 раз в 2 месяца.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 5000.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 10000.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 5000.000
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