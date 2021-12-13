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    Главная / Торги / Поставка одноразовой упаковки и мешков для мусора для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»

    Поставка одноразовой упаковки и мешков для мусора для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253039Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253039

    Наименование закупки

    Поставка одноразовой упаковки и мешков для мусора для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 11:25

    Документация процедуры

    Московское_УООП_Задание_заказчика_поставка_одноразовой_упаковки_и_мешков_для_мусора.xlsx

    Договор_типовой_КИМ__ЭДО_15_11_2021__НЕ_ПРОД_ТОВАРЫ_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-28-81

    Факс

    Адрес электронной почты

    m.tkacheva@pitanie.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ткачева Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка одноразовой упаковки и мешков для мусора для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 16:00 GMT +313.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253039Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка одноразовой упаковки и мешков для мусора для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    353 280,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 117420 г. Москва ул. Наметкина д.16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара. Поставка 1 раз в 2 месяца.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коробка квадратная ПТП Фабрика упаковки 300х300х60ММ картон белая для пиццы"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 2"

    "Пакет полиэтиленовый майка под пиццу (32+24)х60СМ 14МКМ ПНД прозрачный 50ШТ Россия"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 3"

    "Мешки для мусора Mirpack ПВД 240Л 80МКМ 90х125СМ черные"

    Кол-во: 10000.000

    "Позиция 4"

    "Мешки для мусора 60Л 20ШТ рулон"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 5"

    "Мешки для мусора б/м 120Л 50ШТ ГОСТ 32521-2013"

    Кол-во: 5000.000

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